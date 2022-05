Le Xiaomi Mi Band 7 sera officiellement dévoilé le 24 mai

Xiaomi est prête à mettre à jour sa gamme de bracelets connectés avec le lancement du nouveau Mi Band 7. La société a révélé que le successeur du Mi Band 6 sera lancé ce mois-ci et qu’il arrivera d’abord en Chine. Parallèlement, nous avons un aperçu du design du futur Xiaomi Band et quelques autres détails confirmés également.

Xiaomi, via une publication sur Weibo, a révélé que le Mi Band 7 sera lancé en Chine le 24 mai à 13 heures, heure française. Pour ceux qui ne le savent pas, elle lancera également la série Redmi Note 11T le même jour.

En plus de révéler la date de lancement, Xiaomi a également donné un aperçu de ce à quoi ressemblera le Mi Band 7. Il est révélé qu’il partagera des éléments de conception avec le Mi Band 6, mais aurait un écran plus grand pour une zone de visualisation accrue de 25 %. Il y aura un écran AMOLED de 1,62 pouce. Pour rappel, le Mi Band 6 est livré avec un écran de 1,56 pouce.

Grâce à l’écran plus grand, nous devrions voir plus de complications. Ces dernières sont toutes les fonctions d’une montre qui ne font plus que donner l’heure. L’appareil disposera d’applications intégrées pour la météo, les alarmes et le contrôle de la musique.

De plus, Xiaomi a également révélé que, comme son prédécesseur, le Mi Band 7 sera proposé avec des bracelets de multiples coloris, comme le blanc, le bleu, le vert, le rose, l’orange et le noir classique. Une nouvelle fonction appelée Alarme intelligente réveillera les utilisateurs d’un sommeil léger 30 minutes avant le déclenchement de leur alarme habituelle. Un nouveau mode d’économie d’énergie prolongera la durée de vie de la batterie de l’appareil, qui durait 5 jours l’année dernière lorsque toutes les fonctions étaient utilisées, et offrait jusqu’à 30 jours d’autonomie lorsque les fonctions étaient utilisées avec parcimonie.

Diverses fonctionnalités de santé

Il est également confirmé que le Mi Band 7 sera équipé de fonctionnalités de santé comme un moniteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2, la possibilité de suivre divers exercices, et un widget météo aussi. Des performances plus puissantes, la prise en charge du NFC, la prise en charge de plusieurs modes de sport, une meilleure intégration multiplateforme, et plus encore, ont également été mentionnées.

D’autres détails, y compris le prix, restent encore inconnus à l’heure actuelle. Mais, nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’une offre abordable, un peu comme la précédente génération de bracelets connectés de Xiaomi.