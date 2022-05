Des pièces de rechange pour la Steam Deck ont été repérées

by

Nous avons eu un aperçu de la mise en vente de pièces de rechange pour le Steam Deck, mais il s’avère qu’iFixit s’est trompé en envoyant ces listes, et elles ont été retirées — mais on peut supposer qu’il ne faudra pas longtemps avant que les morceaux de kits soient à nouveau disponibles.

Vous vous souvenez peut-être qu’iFixit a conclu un accord avec Valve pour être le fournisseur officiel de pièces de rechange pour la Steam Deck, et comme la société a tweeté pour clarifier, elle a publié par erreur ces pages de produits, avec les prix.

En supposant qu’il s’agit des prix corrects, et non pas des emplacements — sur ce qui était apparemment des pages « test », selon un représentant d’iFixit sur Reddit — les prix des différentes pièces ont été révélés comme Gaming On Linux l’a repéré, et beaucoup sont agréablement raisonnables.

Un écran de remplacement coûte 107 euros pour l’écran antireflet haut de gamme (et 71 euros pour l’écran de base), et un nouveau ventilateur coûte 24 euros. La plupart des prix semblent être abordables, mais si vous voulez une nouvelle carte mère, il vous faudra débourser 345 euros. Ce n’est pas loin du coût d’un nouveau Steam Deck, bien sûr, qui s’élève à 419 euros pour le modèle d’entrée de gamme.

Notez qu’iFixit a clairement indiqué que certaines commandes ont été passées avant que les listes ne soient supprimées, et que tous ceux qui ont passé une commande seront honorés.

Les commandes honorés

Comme vous pouvez l’imaginer, un certain nombre de personnes ont acheté des ventilateurs de remplacement — des plaintes ont été déposées au sujet de certains modèles trop bruyants et accompagnés d’un sifflement aigu — et en fait, les ventilateurs ont été vendus avant que les listes ne soient effectivement retirées, si l’on en croit les rapports en ligne.

D’autres personnes regardent l’ensemble des pièces disponibles et spéculent sur la possibilité d’acheter tous les composants nécessaires pour fabriquer leur propre Steam Deck. Il est certain que cela va coûter cher, même si c’est théoriquement possible (ce que nous ne savons pas encore).

De manière plus réaliste, il y a peut-être des propriétaires de Steam Deck qui ne cherchent pas seulement à effectuer des réparations de base sur une manette qui ne fonctionne pas, ou peut-être un ventilateur problématique, mais peut-être à mettre à niveau une Steam Deck de modèle inférieur avec le meilleur écran de la version haut de gamme. Et voir le prix de l’écran de remplacement sera probablement réconfortant pour tous ceux qui ont assez de connaissances techniques pour être en mesure d’ouvrir leur appareil et de changer l’écran.