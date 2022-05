OSOM annonce que l’OV1 sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1

Vous vous souvenez peut-être qu’à la fin de l’année dernière, l’équipe derrière le Essential Phone avait créé une nouvelle marque de smartphone connue sous le nom d’OSOM (mais qui se prononce « awesome »). Le smartphone s’appelle OV1 (OSOM Vault 1). OSOM est l’acronyme de « Out of Sight, Out of Mind ». Comme vous pouvez le deviner, le OSOM OV1 est axé sur la confidentialité.

Lorsque le smartphone commencera à être expédié (si tout va bien, au cours du quatrième trimestre), il contiendra le « Secure Data Cable ». Lorsque le OSOM OV1 est branché sur un port de charge publique, le câble empêche la collecte de données sur le smartphone. OSOM précise que le câble sera disponible en tant qu’accessoire séparé avant la sortie du OV1. Et aujourd’hui, nous connaissons le chipset qui alimentera le OV1 grâce à un tweet de la société.

Mais avant de vous donner le nom de la puce, un petit retour en arrière. Le OV1 devait initialement être commercialisé avec le chipset Snapdragon 888. Bien qu’il s’agisse certainement d’une puce assez véloce, la puce n’est pas à la pointe de la technologie et n’est certainement pas de la dernière génération. Ne voulant pas avoir la réputation d’être bon marché et dépassé, OSOM a retravaillé la conception et a changé la puce.

La société a posté un tweet vendredi révélant que le Snapdragon 8+ Gen 1, la version améliorée du chipset phare de Qualcomm pour 2022, sera sous le capot du OV1. En conséquence, la date de sortie du smartphone a été repoussée du troisième au quatrième trimestre.

Excited to announce that the #Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform will ship with OSOM’s first device. Let’s gooooooo!!! https://t.co/0lwplAOust —OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) May 20, 2022

Les rendus du smartphone montrent qu’il sera préinstallé avec certaines applications liées à la vie privée, notamment Brave Browser, Proton Mail et l’application de messagerie Signal. L’appareil prendra en charge la technologie Ultra Wideband (UWB) qu’Apple, Google et Samsung intègrent à leurs appareils pour aider les utilisateurs à localiser les objets perdus.

Un lancement cette année

L’appareil sera doté d’un système à double caméra triangulaire avec des capteurs de 48 et 12 mégapixels. Il y aura une caméra frontale de 16 mégapixels en façade. Une version presque standard d’Android 12 sera préinstallée et le verre Gorilla Glass Victus protégera l’écran. Le OV1 est livré avec un châssis en acier inoxydable avec quelques accents de titane. La coque arrière sera en céramique et les deux premières options de couleur sont le noir mat et le blanc. Une troisième option de couleur a été envisagée.

Le OSOM OV1 comprendra une batterie avec une grosse autonomie et un support 5G. La société a déclaré que l’appareil ne sera pas vendu par les opérateurs et pourrait être un succès financier même s’il se vend à moins d’un million d’unités. Le prix devrait être inférieur à 1 000 dollars.