Le smartphone de jeu REDMAGIC 7S Pro est lancé avec 18 Go de RAM et un Snapdragon 8+ Gen 1

Peu de fabricants se rapprochent de REDMAGIC lorsqu’il s’agit de smartphones de gaming. La société a trouvé sa niche. Si vous avez pensé une seconde que REDMAGIC avait placé la barre trop haut avec le 7 Pro, détrompez-vous, car le REDMAGIC 7S Pro n’est pas loin.

« Armored for Victory » est bien plus qu’un simple slogan que la société utilise pour préparer le lancement. Lorsque vous avez le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm dans votre coin, c’est un combat que vous aimeriez mener tous les jours de la semaine. Combinez cela avec le meilleur système de refroidissement sur un smartphone de jeu et vous allez probablement éliminer certains de vos concurrents.

Si le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 n’était pas suffisant, REDMAGIC a inclus un processeur secondaire « gaming » sous le capot. Ils l’appellent le « Red Core 1 », une vraie plaque tournante pour le jeu.

Alors que le Snapdragon 8+ Gen 1 se charge de tout le traitement nécessaire à votre expérience, le Red Core 1 se charge de toutes les tâches audio et de retour haptique pour vous permettre de tirer le meilleur parti du titre dans lequel vous choisissez de vous plonger.

La REDMAGIC 7S Pro est dotée de 10 couches de matériaux de dissipation de la chaleur, pour s’assurer qu’elle reste froide lorsque vous jouez à des titres exigeants. Non, je ne vais pas toutes les énumérer dans cet article, mais soyez assuré que ces couches, complétées par le turbofan à haut régime de 20 000 tours/minute, travaillent pour refroidir toute chaleur de traitement et les frustrations de jeu que vous pourriez avoir pour ne pas avoir atteint le niveau à votre 10e tentative.

Des composants très puissants

Mais attendez, c’est un smartphone de gaming premium, ne devrait-il pas y avoir plus ? En plus de faire passer le processeur du Snapdragon 8 Gen 1 du 7 Pro à la version « Plus », le prochain 7S Pro fait également passer le système de refroidissement de ICE 9,0 à ICE 10,0, avec un turbofan de 20 k RPM, et fait passer les déclencheurs d’épaule à 520 Hz (au lieu de 500 Hz).

La version Obsidian est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si cela ne suffit pas, il existe une option Mercury qui permet d’aller jusqu’à 18 Go de RAM et 512 Go d’espace, et une variante Supernova supplémentaire pour compléter le tout, au cas où la teinte glacée Mercury ne serait pas votre tasse de thé. Tous les modèles disposent d’un taux de rafraîchissement tactile de 480 à 960 Hz pour tous vos besoins d’images stables, avec un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Et puisque je parle de l’écran, vous serez heureux d’apprendre que la caméra sous l’écran offre un écran sans distraction, sans poinçon ni découpe. Avec un rapport écran/corps de 92,7 %, la société le qualifie « d’affichage plein écran haute résolution ».

Qu’est-ce qu’un smartphone de jeu sans un GPU approprié ? C’est là qu’intervient le GPU MAGIC de Nubia, avec une stabilisation de l’image améliorée de 60 %. Il offre une « mise en mémoire tampon quintuple », mais en clair, cela signifie que le REDMAGIC 7S Pro offrira un framerate stable et stable, quel que soit le titre auquel vous avez choisi de jouer.

Pas seulement un smartphone de jeu

Non, le jeu n’est pas la seule chose que vous pouvez faire sur ce smartphone, bien qu’il ait des moteurs et des lumières cool et des doubles haut-parleurs stéréo puissants. C’est également un smartphone doté d’une triple caméra AI haut de gamme de 64 mégapixels à ultra-haute résolution. Il dispose également d’une énorme batterie double cellule de 5 000 mAh avec une recharge rapide de 65 W.

La REDMAGIC 7S Pro sera disponible en précommande sur REDMAGIC.gg et Amazon à partir du 2 août 2022, et sera disponible le 9 août. Le modèle Obsidian (12 Go + 256 Go) est disponible au prix de 779 euros, le modèle Mercury (18 Go + 512 Go) à 949 euros et SuperNova (18 Go + 512 Go) à 949 euros.