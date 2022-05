La date de lancement de la Realme Pad X est fixée au 26 mai en Chine

La rumeur a circulé que Realme va bientôt lancer une nouvelle tablette avec la 5G et un prix de milieu de gamme. Realme a finalement décidé de confirmer cette information avec un récent teaser et maintenant, la société a officiellement révélé la date de lancement de l’appareil, qui est connue comme la Realme Pad X. Son lancement est confirmé le 26 mai en Chine.

Realme, par une récente publication sur Weibo et un listing sur le site officiel, a révélé que l’événement de lancement de la Realme Pad X aura lieu le 26 mai à 8 heures, heure française. Il s’agira d’un événement de lancement en ligne.

La société a également présenté sa troisième tablette dans toute sa splendeur. Nous pouvons observer une petite bosse rectangulaire à l’arrière avec de grands boîtiers de caméra, des bords plats et un écran avec des bords fins. Elle est vue dans une couleur vert fluo avec un design en damier sur un côté du panneau arrière, inspiré par le Realme GT Neo 3. Un support de stylet est également confirmé et, d’après son apparence, elle semble être la OPPO Pad rebaptisée.

En fait, la fiche technique attendue de la Realme Pad X l’indique également. La nouvelle tablette devrait être alimentée par un chipset Snapdragon 870 et pourrait disposer d’une batterie de 8 360 mAh, que l’on voit également sur la OPPO Pad. Et, cela n’est pas vraiment une surprise, car c’est une pratique courante.

Une OPPO Pad rebandée

D’autres détails à attendre sont un écran LCD d’une résolution 2,5 K avec une prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, plusieurs options de mémoire vive et stockage, un support de charge rapide, et si c’est la OPPO Pad bandée Realme, alors une caméra arrière de 13 mégapixels avec une caméra frontale de 8 mégapixels pourrait également être incluse. La prise en charge de la 5G est également prévue et nous nous attendons à ce que la Realme Pad X soit l’une des tablettes équipées du Snapdragon 870 les plus abordables du marché. De plus, elle sera en concurrence avec la récente Xiaomi Pad 5.

Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemblera la Realme Pad X, il est préférable d’attendre que l’événement ait lieu.