Le Xiaomi 12T Pro avec le Snapdragon 8+ Gen 1 et 12 Go de RAM apparaît dans la Google Play Console

Selon les dernières rumeurs, le Xiaomi 12T Pro sera mondialement lancé au cours du troisième trimestre 2022 , et il devrait être lancé dans les pays asiatiques comme la Malaisie, la Thaïlande et d’autres pays en premier.

Le Xiaomi 12T Pro, le prochain smartphone haut de gamme de la société dans la série Xiaomi 12, a fait surface dans la Google Play Console , révélant quelques spécifications. Celle-ci révèle un Snapdragon 8+ Gen 1 et 12 Go de RAM . Il porte le nom de code « diting ». La base de données IMEI a révélé le numéro de modèle 22081212UG.