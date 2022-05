Qualcomm présente le Snapdragon 7 Gen 1 axée sur les jeux vidéo

Qualcomm a tenu son dernier événement en Chine pour présenter le nouveau chipset Snapdragon 7 Gen 1 dans le cadre de sa gamme de jeux de la série 7. Le chipset, qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs dans le passé, est destiné aux smartphones de milieu de gamme et succède au Snapdragon 778G de l’année dernière. Le fabricant de puces a également présenté le Snapdragon 8+ Gen 1 en parallèle.

Le SoC Snapdragon 7 Gen 1 est basé sur un nœud de processus 4 nm et présente diverses améliorations. Cela a été rendu possible grâce à l’amélioration du GPU Adreno, qui offre un rendu graphique plus rapide de 20 % et des jeux HDR à très faible latence par rapport au Snapdragon 778 G. En outre, il est enrichi de diverses fonctionnalités de jeu comme le moteur Adreno Frame Motion Engine pour plus de fréquences d’images et moins de consommation d’énergie et Game Quick Touch de Qualcomm pour réduire la latence tactile.

Il comprend également le moteur AI Engine de 7e génération, dont dispose également le Snapdragon 8+ Gen 1 haut de gamme, et constitue une première pour un chipset Snapdragon de série 7. Il est associé au processeur Qualcomm Hexagon de nouvelle génération pour offrir des capacités d’IA améliorées de 30 %.

En ce qui concerne les capacités de la caméra, le 7 Gen 1 est également livré avec la prise en charge d’un Qualcomm Spectra Triple ISP de 14 bits et une capture de photos allant jusqu’à 200 mégapixels. Les autres détails à noter sont la capture vidéo HDR 4K et la détection des visages, l’autofocus et l’exposition automatique basés sur l’IA, entre autres.

Le chipset concerne également la connectivité haut débit avec l’aide du système Snapdragon X62 5G Modem-RF de 4e génération pour la prise en charge de la 5G mmWave et sub-6 GHz et du système FastConnect 6900 Mobile pour une connectivité Wi-Fi et Bluetooth plus rapide. Dans le domaine audio, il y a la prise en charge du Snapdragon Sound, de la technologie Qualcomm aptX Lossless, de la technologie Anti-howling et de la détection contextuelle audio.

Dans les smartphones au 2e trimestre

Les smartphones équipés du Snapdragon 7 Gen 1 peuvent être dotés d’écrans Quad HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. En outre, ce pack prend en charge la technologie Quick Charge 4+ et un moteur de gestion de la confiance dédié pour une sécurité renforcée et, selon les termes de Qualcomm, « une sécurité digne d’un coffre-fort ».

Bien que Qualcomm n’ait pas révélé les appareils qui seront équipés du Snapdragon 7 Gen 1, elle a confirmé que des constructeurs comme Xiaomi, Motorola, OPPO, OnePlus, Realme, Vivo, et d’autres, expédieront des appareils commerciaux au deuxième trimestre 2022.