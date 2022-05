by

Microsoft teste Android 12.1 et d’autres améliorations pour Windows 11

Il semble que Microsoft ne se repose pas sur ses lauriers en ce qui concerne le système qui permet à Windows 11 d’exécuter des applications Android. Le Windows Subsystem for Android (WSA) est un composant optionnel de Windows 11 qui vous permet d’exécuter des applications Android sur un PC Windows.

Pour ce faire, Microsoft installe un système d’exploitation Android complet dans une machine virtuelle et le configure de manière à ce que vous puissiez lancer et utiliser des applications Android presque comme s’il s’agissait d’applications Windows natives.

Lorsque le Windows Subsystem for Android a été lancé en 2021, cette machine virtuelle fonctionnait sous Android 11. Aujourd’hui, Microsoft a commencé à déployer une nouvelle version de Windows Subsystem for Android pour les membres du programme Windows Insider, et cette fois, elle est basée sur Android 12.1 (également connu sous le nom d’Android 12 L).

La bonne nouvelle est que cela signifie que les applications Android qui reposent sur des API Android plus récentes devraient pouvoir fonctionner. Certaines fonctionnalités d’Android 12, comme les notifications visibles qui vous permettent de savoir quand une application Android utilise le microphone ou la localisation de votre appareil, sont également incluses — vous verrez ces icônes dans la barre des tâches de Windows.

La moins bonne nouvelle est qu’il s’agit d’une version preview destinée aux bêta-testeurs et qu’il y a quelques bugs connus — certaines applications qui fonctionnaient sur des versions antérieures du WSA peuvent ne plus fonctionner correctement et il peut y avoir une instabilité lors de l’impression à partir d’une application Android ou lorsque vous essayez d’utiliser une application Android pour interagir avec une caméra sur un PC avec un processeur ARM.

Quelques nouveautés

En plus du passage à Android 12.1, la dernière version de WSA apporte :

La mise en réseau avancée vous permet de vous connecter à d’autres appareils sur le même réseau que votre PC Windows pour faire des choses comme lire de la musique sur une enceinte connectée ou utiliser une caméra de sécurité ou d’autres appareils de la maison connectée

L’application Paramètres a été repensée, ce qui signifie que l’interface utilisateur a été nettoyée, que les groupes de paramètres ont été affinés et que vous pouvez afficher les données de diagnostic collectées par WSA

La collecte de données de diagnostic : est désormais désactivée par défaut

Les améliorations de l’application Appareil photo signifient que l’orientation de l’appareil photo devrait être appliquée correctement et que vous devriez voir moins de bugs avec les aperçus de la caméra et la capture d’images

Les améliorations des périphériques de saisie comprennent une meilleure prise en charge des molettes de défilement et du clavier intégré

Le décodage vidéo matériel pour VP8 et VP9 est désormais pris en charge

Chromium WebView a été mis à jour à la version 100

Selon Microsoft, les utilisateurs devraient également constater une « amélioration de la stabilité générale, des performances et de la fiabilité », à l’exception de quelques problèmes connus.

Jusqu’à présent, la nouvelle version de WSA n’est disponible que pour les utilisateurs du programme Windows Insider qui exécutent des versions previews du canal Dev de Windows 11, version 22621 ou ultérieure, mais je pense que la mise à jour finira par faire son apparition sur le canal bêta, le canal Release preview, et finalement vers les versions stables de Windows 11.