Sony présente les LinkBuds WFL-900, un tout nouveau concept d’écouteurs

Avec les multiples écouteurs du marché, l’objectif est de couper le monde extérieur. Dès lors que vous les mettez, vous vous coupez des sons extérieurs afin d’entendre votre musique, votre podcast ou votre appel téléphonique aussi clairement que possible.

Cependant, dans notre monde hyperconnecté, le multitâche est un aspect central de notre journée. Cela pourrait rendre l’extinction du monde moins idéal. C’est là qu’interviennent les nouveaux écouteurs uniques LinkBuds WFL-900 de Sony. Les LinkBuds WFL-900 de Sony représentent une nouvelle catégorie d’écouteurs « toujours actives » conçue pour être portée toute la journée. Un trou dans l’écouteur laisse passer le son extérieur tandis qu’un haut-parleur circulaire autour du trou diffuse le son de votre smartphone.

Pourquoi en avez-vous besoin ? Sony pense qu’il serait utile dans de nombreuses situations :

Écouter de la musique tout en travaillant dans un bureau, afin de pouvoir écouter votre musique tout en conversant facilement avec vos collègues Discuter avec quelqu’un au téléphone tout en conduisant, de sorte que vous puissiez toujours entendre les bruits de la circulation Jouer à des jeux de réalité augmentée comme Pokémon Go et entendre les sons du jeu en même temps que les sons du monde réel

Les LinkBuds WFL-900 de Sony changent automatiquement de volume lorsque vous changez d’environnement. Lorsque vous marchez dehors en ville, le volume augmente considérablement. Lorsque vous travaillez à votre bureau tranquille à la maison, le volume baisse considérablement. La prise en charge de Google Assistant et d’Amazon Alexa est incluse afin que vous puissiez accéder rapidement à votre assistant numérique préféré.

Le but est de les porter toute la journée

En raison de leur conception légère, Sony affirme que vous pouvez porter ces écouteurs toute la journée confortablement. Ils sont certifiés IPX4, ce qui vous permet de faire de l’exercice avec eux. Les LinkBuds n’ont pas d’embouts en silicone ; ils se placent simplement dans vos oreilles à l’aide d’arcs de support en silicone. Leur pilote audio en forme d’anneau de 12 mm est alimenté par le même processeur V1 que les écouteurs 1000XM4 de Sony et offre une mise à l’échelle audio DSEE, mais n’offre pas la prise en charge LDAC des écouteurs phares plus coûteux.

Sony s’est associé à Spotify pour proposer Spotify Tap. Cette fonction permet de toucher l’extérieur de l’oreille (et non l’écouteur lui-même) pour lancer ou arrêter la lecture de Spotify. Sony affirme qu’il est possible d’obtenir 90 minutes de lecture avec 10 minutes de charge des écouteurs et 17,5 heures de lecture avec plusieurs charges de l’étui.

Les LinkBuds coûtent 200 euros. Vous pouvez les acheter à partir d’aujourd’hui.