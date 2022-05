Sony annonce le casque WH-1000XM5 avec une annulation de bruit encore meilleure

Près de deux ans après le lancement du WH-1000XM4 — le très apprécié casque sans fil haut de gamme de Sony — la société a annoncé aujourd’hui le lancement de son successeur : le WH-1000XM5. Parmi les produits audio les plus attendus de ces derniers temps, le WH-1000XM5 de Sony a de quoi faire, grâce à la popularité et au succès massif de ses prédécesseurs.

Les précédentes générations de la gamme WH-1000X ont toujours été classées parmi les meilleurs casques sans fil que l’on puisse acheter et sont particulièrement appréciées pour leurs capacités inégalées de suppression active du bruit (ANC). Grâce à ses caractéristiques matérielles améliorées et à son nouveau design, le WH-1000XM5 de Sony devrait continuer à servir de référence pour les casques sans fil de qualité supérieure.

Le WH-1000XM5 de Sony est également le premier produit de la série WH-1000 à être lancé après qu’Apple ait annoncé les AirPods Max en décembre 2020 — et cette fois, Sony a augmenté le prix du produit à 420 euros. Vous pourrez acheter le Sony WH-1000XM5 à partir de la fin mai 2022.

Étant donné la popularité massive de la série WH-1000 de Sony, Sony semble avoir été réticent à modifier le design de ses écouteurs pendant plusieurs générations. Cependant, l’arrivée d’Apple dans la course semble avoir incité Sony à apporter des changements radicaux au design du WH-1000XM5. Le résultat est un produit à l’allure générale plus élégante, au look contemporain et plus moderne. En outre, Sony a également apporté des modifications structurelles au produit. En outre, le casque est doté d’un tout nouveau type de cuir synthétique pour l’arceau. Ces modifications visent à rendre le casque plus confortable tout en soulageant les oreilles de l’utilisateur.

Pour satisfaire les anciens fans du WH-1000X, Sony s’est abstenu de modifier les commandes. Le WH-1000XM5 continue de prendre en charge les gestes pour contrôler la lecture audio tout en conservant le bouton physique qui permet aux utilisateurs de passer du mode ANC au mode ambiant.

Une suppression du bruit encore plus évoluée

Le casque WH-1000XM4 de Sony étant déjà connu pour ses excellentes capacités d’annulation active du bruit, les attentes étaient élevées quant aux capacités ANC de nouvelle génération de son successeur. Bien que je n’ai pas encore eu l’occasion de le tester, Sony affirme avoir encore amélioré les capacités de suppression du bruit du WH-1000XM5. La plupart de ces améliorations sont dues à un nouveau second processeur sur le WH-1000XM5. Connu sous le nom de processeur intégré V1, il fonctionne en tandem avec le processeur de suppression du bruit HD QN1 de Sony pour contrôler les 8 microphones utilisés par Sony pour la suppression du bruit. En plus d’aider le casque à réduire les bruits de moyennes et hautes fréquences, le nouveau processeur permet également au WH-1000XM5 d’optimiser automatiquement les modes d’annulation du bruit en fonction de l’environnement et du bruit ambiant. Un autre changement important apporté au WH-1000XM5 est la décision de Sony d’abandonner les transducteurs de 40 mm au profit de transducteurs plus petits de 30 mm. La société pense que cette décision améliorera la réponse des basses.

En dehors de ces changements significatifs, Sony affirme également avoir apporté des améliorations progressives à la qualité générale de la voix sur le WH-1000XM5 grâce à quatre micros à formation de faisceau et à des algorithmes de réduction du bruit. Le casque sans fil ANC WH-1000XM5 de Sony sera disponible en prévente fin mai 2022, au prix de 420 euros.