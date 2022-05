Objets connectés Les LinkBuds S de Sony pourraient être les écouteurs antibruit les plus petits et les plus légers du marché Objets connectés by LinkBuds S Sony Pinterest

Comme si le marché des véritables écouteurs sans fil n’était pas déjà assez encombré, l’un de ses principaux acteurs s’apprêterait à dévoiler une autre alternative de premier ordre aux AirPods Pro, quelques mois à peine après avoir dévoilé les LinkBuds et les WF-1000XM4. En dépit de ce que leur propre nom pourrait suggérer, les LinkBuds S de Sony ont l’air plutôt « normaux », ils comblent le trou distinctif du modèle non-S et sont censés battre les écouteurs antibruit d’Apple, ainsi que d’autres concurrents haut de gamme, dans un domaine (assez) important. Selon Roland Quandt de WinFuture, chaque LinkBud S pèsera 4,8 grammes. Cela ferait de ces LinkBuds S les écouteurs « les plus légers et les plus petits » dotés des technologies de pointe d’annulation active du bruit et d’audio haute résolution, ce qui constitue une opportunité marketing que Sony prévoit sans aucun doute de saisir et d’exploiter pleinement. Au cas où vous vous poseriez la question, les très populaires AirPods Pro pèsent 5,4 grammes par écouteur, les Galaxy Buds 2 de Samsung, nettement moins chers, pèsent 5 grammes et les WF-1000XM4 de Sony pèsent la bagatelle de 7,3 grammes. Bien sûr, ce ne sont pas vraiment des différences radicales que tous les utilisateurs remarqueront immédiatement dans le monde réel, mais lorsqu’il s’agit de séances d’écoute de musique sans fil prolongées, chaque gramme supplémentaire peut s’avérer pesant au bout d’un moment. Cependant, le plus impressionnant dans le cas des LinkBuds S, c’est que le poids réduit ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la durée de vie de la batterie, qui est estimée à 6 heures (éventuellement avec l’ANC désactivé) et peut atteindre 20 heures si l’on ajoute le facteur de l’étui de charge dans l’équation. Des caractéristiques phares Même s’ils ne sont pas tout à fait les meilleurs de l’industrie, ces chiffres semblent suffisamment élevés pour que ces petits soient en lice pour le titre de meilleurs écouteurs sans fil que l’on puisse acheter, surtout si l’on considère certaines des autres caractéristiques résolument haut de gamme révélées aujourd’hui. Avec le même indice de résistance à l’eau IPX4 que le WF-1000XM4 et les AirPods Pro, les éclaboussures et la sueur ne devraient pas être un problème pour les utilisateurs des LinkBuds S de Sony, qui peuvent également s’attendre à profiter de “basses puissantes et d’une reproduction claire de la voix” grâce à un haut-parleur de 5 mm, ainsi que d’une connectivité sans faille avec la prise en charge du Bluetooth 5.2, sans oublier la fonctionnalité Adaptive Sound Control qui garantit une “expérience d’écoute optimale” automatiquement adaptée à votre environnement. Tout cela aura naturellement un coût, mais bien qu’ils soient plus chers que les Galaxy Buds 2 et que les LinkBuds, les LinkBuds S à 199 € sont susceptibles d’être inférieurs aux AirPods Pro. LinkBuds S pic.twitter.com/0B4HUdIRZ9 — SnoopyTech (@_snoopytech_) May 16, 2022

