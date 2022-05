Apple renouvellera désormais automatiquement les plans d’abonnement des utilisateurs

En outre, pour les augmentations de prix mensuelles et hebdomadaires, les développeurs ne peuvent pas dépasser la barre des 5 dollars ou 50 % du prix précédent . Ainsi, si un abonnement mensuel coûte 10 dollars et que le développeur augmente le prix à 15 dollars (augmentation du prix = 5 dollars, soit 50 % du prix précédent), cette application pourra bénéficier de l’augmentation du prix de l’abonnement auto-renouvelable. En revanche, si le prix passe à 16 dollars, les utilisateurs devront opter manuellement pour le nouveau plan tarifaire.

Pour que les plateformes et les services puissent bénéficier de la nouvelle fonction « augmentation automatique du prix de l’abonnement », les développeurs doivent suivre certaines directives fixées par le géant technologique. Pour commencer, les développeurs ne peuvent augmenter le prix de leurs abonnements qu’une fois par an . Cette mesure vise à empêcher les applications frauduleuses d’augmenter leurs abonnements d’un centime ou deux de temps à autre.

Si vous êtes un utilisateur d’Apple, vous savez peut-être déjà que vos abonnements à différentes applications et services sur votre appareil Apple se renouvellent automatiquement, sauf si le prix des plans d’abonnement change. Dans ce cas, vous devez manuellement opter pour les nouveaux plans à partir de vos paramètres de paiement et d’abonnement. Cependant, avec une nouvelle règle de l’App Store, Apple prévoit de changer cette situation et de faire en sorte que les développeurs puissent renouveler automatiquement les abonnements des utilisateurs sans qu’ils aient besoin d’accepter les changements de prix .