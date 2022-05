Comment décider du stockage dont vous avez besoin sur votre prochain iPhone ?

Lorsque vous achetez un nouveau smartphone, avez-vous du mal à décider de la quantité de stockage dont vous avez besoin ? Ou bien vous décidez simplement d’acheter la plus grande capacité de stockage disponible pour le modèle que vous achetez. C’est généralement une énorme perte d’argent, sauf si vous avez absolument besoin de la capacité de 512 Go à 1 To disponible sur les flagships de nos jours.

En octobre dernier, nous vous avons parlé d’une rumeur selon laquelle Apple proposerait en 2022 des iPhone 14 dotés d’une capacité de stockage flash NAND pouvant atteindre 2 To. Il est fort probable que cette capacité de stockage ne soit disponible que sur la gamme iPhone 14 Pro. Actuellement, la plus grande capacité de stockage disponible sur un iPhone est de 1 To sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, avec une capacité maximale de 512 Go pour les modèles non Pro.

Dans un souci d’aide, le service d’assistance d’Apple a publié vendredi une vidéo intitulée « Comment choisir la capacité de stockage de votre iPhone ». Apple explique : « Si vous achetez un nouvel iPhone, vous pouvez déterminer la capacité de stockage qui vous convient le mieux en vérifiant la quantité de stockage que vous utilisez actuellement ». Et, cela a effectivement du sens. Si vous connaissez la capacité de stockage actuelle de votre smartphone, vous pouvez probablement déterminer s’il est préférable d’avoir moins de stockage, plus de stockage ou la même quantité.

Il est important de noter que si vous êtes un passionné de téléphone, vous savez probablement déjà combien de stockage vous avez sur votre appareil. Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Stockage de l’iPhone. En haut de l’écran, vous verrez la quantité de stockage que vous avez utilisée et la quantité totale disponible.

Vous verrez également une répartition des types de fichiers que vous stockez dans votre iPhone. Par exemple, en utilisant le code couleur de l’outil de mesure du stockage de l’iPhone, vous pouvez rapidement voir si votre appareil est rempli d’applications, de photos, de vidéos, d’e-mails et de messages. Le représentant d’Apple déclare dans la vidéo : « Si vous approchez de votre limite, il faudra envisager un iPhone de plus grande capacité ».

Pensez aux utilisations futures

Si vous disposez de beaucoup d’espace inutilisé, Apple suggère que votre prochain iPhone ait une capacité de stockage analogue à celle de l’appareil que vous utilisez actuellement. Veuillez noter qu’Apple ne dit pas d’acheter un téléphone avec une plus petite capacité de stockage dans cette situation. En fait, il s’agit plutôt d’un conseil avisé que d’un coup de pouce financier de la part d’Apple, car se faire prendre avec une capacité de stockage supplémentaire trop importante n’est pas la même chose que se faire prendre sans capacité de stockage suffisante.

Certaines réponses sur YouTube étaient intéressantes, notamment une qui indiquait qu’il fallait toujours envisager les besoins de stockage futurs plutôt que les besoins actuels. Comme l’a souligné cette personne, avec les améliorations apportées à la caméra de chaque modèle, vous prendrez certainement de meilleures photos et vidéos qui nécessiteront un espace de stockage supplémentaire.

Bien sûr, les utilisateurs d’iPhone peuvent toujours utiliser iCloud pour le stockage.