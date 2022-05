Apex Legends Mobile est désormais disponible sur Android et iOS

Après de nombreux tests de bêta fermé depuis environ un an, le jeu de Battle Royale le plus attendu est enfin arrivé sur mobile pour tout le monde dans le monde. Oui, Apex Legends Mobile est maintenant disponible en téléchargement sur Android ou iOS pour tous les utilisateurs du monde entier.

Développé par Respawn Entertainment, filiale d’EA, en partenariat avec Lightspeed Studio, filiale de Tencent, le lancement mondial du jeu s’accompagne du pass de combat Prime Time de la saison 1 et d’une Légende exclusive sur mobile.

Le concept de base d’Apex Legends reste le même sur mobile, mais le jeu est lancé avec une seule carte, World’s Edge. Dans cette carte, 60 joueurs par équipe de trois sautent du vaisseau et s’affrontent pour être la dernière équipe debout. Apex Legends Mobile est désormais disponible sur tous les marchés mondiaux, notamment en France, aux États-Unis, en Indonésie, au Japon, aux Philippines et en Inde.

Le jeu comprend certaines des Légendes les plus populaires, notamment Wraith, Pathfinder et Mirage, mais aussi les premières Légendes exclusives sur mobile, à savoir Fade. Nous ne savons pas encore si Respawn prévoit d’ajouter des Légendes exclusives aux jeux pour PC et consoles, mais j’y reviendrais plus tard.

Tout comme Wraith, Fade peut utiliser la technologie de déphasage à l’aide d’un mystérieux costume de simulacre qu’il a trouvé lors d’une chasse aux indices. Elle permet à Fade de revenir en phase à un emplacement précédent (tactique) et de capturer des ennemis dans le vide pendant une courte période (ultime).

Un jeu très attendu

De plus, Apex Legends Mobile est livré avec le mode de Battle Royale standard, ainsi qu’avec le deathmatch en équipe, les arènes et d’autres nouveaux modes sympas pour commencer. Il y a aussi une vaste collection d’armes que les joueurs du titre sur PC ou sur console connaissent bien.

Maintenant qu’Apex Legends a enfin été lancé dans le monde entier, il sera intéressant de voir s’il peut affronter Battlegrounds Mobile, Call of Duty et d’autres dans le marché des jeux de Battle Royale sur mobile.