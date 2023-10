La Polar Vantage V3 : voici une nouvelle smartwatch très alléchante

Polar vient de lancer sa dernière montre de sport, la Polar Vantage V3. L’appareil est doté d’une série de fonctionnalités : trois nouveaux capteurs, dont un capteur cardiaque actualisé, et bien plus encore. Elle est conçue pour répondre aux besoins des athlètes et des utilisateurs quotidiens. Cette nouvelle offre de Polar remplace le modèle précédent, la Polar Vantage V2, sortie en 2020. Il pourrait s’agir d’une alternative solide à des marques telles que Fitbit et Garmin.

L’une des caractéristiques les plus appréciées de la Polar Vantage V3 est sa technologie de biodétection avancée, appelée Polar Elixir. En effet, la Polar Vantage V3 est équipée de Polar Elixir, une fonction qui permet de capturer diverses mesures de santé telles que les performances cardiovasculaires, l’activité du système nerveux autonome et la température corporelle. Ces données sont ensuite converties en informations numériques, englobant des mesures telles que les niveaux d’oxygène dans le sang, la température de la peau et l’activité électrique du cœur via l’ECG du poignet.

Cette nouvelle montre de sport Polar est équipée du OHR Gen-4 de Polar, qui offre les capacités de surveillance optique de la fréquence cardiaque les plus précises et les plus avancées que Polar ait jamais produites.

« Les progrès sportifs sont définis par des objectifs : les fixer, travailler pour les atteindre, les dépasser et fixer les prochains. Cela nécessite une grande quantité d’informations personnelles qui ne peuvent être obtenues qu’en mesurant et en analysant des données très précises sur vos performances. Cette connaissance, associée à des conseils personnalisés, est la clé ultime du progrès », explique Sander Werring, PDG de Polar. « La Vantage V3 est la montre la plus ambitieuse de Polar à ce jour, alimentée par notre technologie de biodétection la plus avancée, Polar Elixir ».

La Vantage V3 est dotée d’un écran tactile AMOLED haute résolution, d’un GPS à double fréquence, de cartes hors ligne et d’un nouveau processeur qui offre les performances les plus rapides jamais atteintes dans une montre Polar. Le design, inspiré de l’héritage nordique de Polar, allie fonctionnalité et élégance, avec un écran tactile AMOLED de 1,39 pouce d’une densité de pixels de 462 ppp.

La montre est également entièrement compatible avec les bracelets standard de 22 mm et offre une autonomie de plusieurs jours.

Disponible dès 600 euros

Cette montre est conçue pour aider les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes. Elle propose plus de 150 profils sportifs intégrés et une suite complète d’outils d’entraînement et de récupération. Elle comprend des fonctions telles que l’oxymétrie de pouls pour l’entraînement en haute altitude, validée dans le cadre d’une étude avec l’Institut canadien du sport. Les utilisateurs peuvent également effectuer un électrocardiogramme en 30 secondes, grâce au capteur ECG intégré au poignet, ce qui leur permet d’obtenir des informations avancées sur leur bien-être général.

La montre est équipée d’une technologie avancée qui vous permet d’obtenir des informations de localisation précises même dans des conditions difficiles, par exemple lorsque vous vous trouvez à proximité de bâtiments élevés ou par mauvais temps. Grâce aux outils de la Vantage V3, vous pouvez être sûr de toujours connaître votre position, quelles que soient les conditions.

Le Polar Vantage V3 est disponible en précommande au prix de 599,90 euros et sera expédié à partir du 25 octobre. Un ensemble combiné avec le cardiofréquencemètre Polar H10 est également disponible au prix de 649,90 euros. Trois coloris sont disponibles : Sky Blue, Night Black et Sunrise Apricot.