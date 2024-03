La Polar Grit X2 Pro avec écran AMOLED s’attaque à Garmin

Polar a lancé sa Grit X2 Pro, et a offert une énorme révision de sa gamme de montres de fitness avec l’ajout d’un écran AMOLED et d’un GPS bi-bande. Polar est à la traîne par rapport à des marques comme Garmin, mais le fait de repenser sa montre pour qu’elle soit dotée de la dernière technologie d’écran est une grande déclaration d’intention pour la marque.

L’écran tactile AMOLED haute résolution de 1,39 pouce (326 ppp) est doté d’une résolution de 15 % plus grand que les précédentes générations de la famille Grit X.

Le Grit X n’est pas en reste en ce qui concerne les spécifications de suivi. Le GPS à double fréquence utilise les bandes L1 et L5 pour une meilleure précision sous les arbres et autour des grands bâtiments, et il utilise également la plateforme de détection de la fréquence cardiaque Polar Elixir. Elle offre un suivi optique de la fréquence cardiaque, des relevés ECG au poignet, des niveaux d’oxygène dans le sang SpO2 et même un suivi nocturne de la température de la peau.

La Polar Grit X2 Pro utilise également une nouvelle mesure de « vitesse 3D », qui suit l’ascension moyenne sur différents terrains, un peu comme les scores HillWise de Garmin pour ceux qui passent du temps sur les sentiers.

Les coureurs de trail apprécieront également les outils de navigation, y compris les cartes TOPO hors ligne, qui placent la Polar Grit X2 Pro au même niveau que la Garmin Epix. Elle est dotée d’une lampe de poche intégrée et d’une mémoire de 32 Go pour sauvegarder les données d’entraînement, les cartes et les itinéraires multiples en vue d’une utilisation hors ligne.

Une impressionnante autonomie

L’autonomie de la batterie est également impressionnante. Elle offre jusqu’à 43 heures en mode entraînement performant avec la double bande activée, et jusqu’à 10 jours en mode smartwatch. Vous pouvez obtenir jusqu’à 140 heures d’autonomie en mode d’entraînement écologique, pour les longues randonnées ou les aventures.

La Polar Grit X2 Pro est vendue au prix de 749,90 euros, soit un prix nettement inférieur à celui de la Epix. Certes, le prix est élevé, mais il est bien moins cher que ses concurrents pour ce niveau d’autonomie. La Grit X2 Pro est également disponible avec un cardiofréquencemètre Polar H10 au prix de 799,90 euros.