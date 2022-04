Twitter accepte l’acquisition, donnant à Elon Musk le contrôle total de l’entreprise

On ignore quel impact Musk aura sur Twitter et par où il commencera à apporter des changements . Lorsqu’il a révélé sa participation de 9,2 % dans Twitter, il a sondé les utilisateurs de Twitter sur la création d’un bouton « modifier », que Twitter était déjà en train de développer. Il a ensuite suggéré de supprimer les publicités de Twitter Blue, de baisser le prix de l’abonnement et d’ajouter le Dogecoin comme moyen de paiement.

Musk a exposé son plan de financement de l’opération dans un document déposé auprès de la SEC jeudi dernier, qui comprend 25,5 milliards de dollars de prêts et 21 milliards de dollars de capitaux propres. Les analystes estiment que les prêts pourraient coûter à Twitter jusqu’à 1 milliard de dollars par an en frais de gestion, soit environ 20 % des revenus annuels de l’entreprise.

Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a également applaudi l’accord dans le communiqué. « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier », a déclaré Agrawal dans une déclaration jointe. « Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n’a jamais été aussi important ».

« La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne , et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité », a déclaré Musk dans une déclaration jointe au communiqué. « Je veux également rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en vainquant les robots spammeurs et en authentifiant tous les humains ».