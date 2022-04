Ce que Elon Musk pourrait faire évoluer sur Twitter après le rachat

Elon Musk n’est pas seulement le PDG de Tesla et SpaceX, c’est aussi un influenceur. À l’heure où j’écris ces lignes, il compte plus de 85 millions d’abonnés sur Twitter, ce qui le place au même niveau que les stars et les chefs d’État. Bien que la plateforme ait profité à Musk en lui permettant d’envoyer ses pensées à des dizaines de millions de personnes en 280 caractères, il a récemment critiqué avec véhémence ce qu’il considère comme des lacunes dans le fonctionnement de Twitter.

Au début du mois d’avril 2022, Musk a entrepris d’influencer non seulement la base d’utilisateurs de Twitter, mais aussi son conseil d’administration, lorsqu’il a acquis 73 486 938 actions de la société. Cet achat a permis à Musk d’obtenir une participation de 9,2 % dans la société ainsi qu’un siège au conseil d’administration, qu’il a rapidement refusé.

Dans le même temps, Musk a fait une offre pour acquérir Twitter et en faire une société privée, ce qui lui donnerait le pouvoir et l’autorité de la façonner comme il l’entend. Le lundi 25 avril 2022, le conseil d’administration de Twitter a accepté à l’unanimité un accord de 44 milliards de dollars pour que Musk rachète la société à 54,20 dollars par action.

L’accord n’est pas encore gravé dans le marbre. Elle doit encore être approuvée par les actionnaires et faire l’objet d’autorisations réglementaires, mais tout cela devrait être terminé dans le courant de l’année 2022. À moins que quelque chose d’imprévu ne vienne interrompre la procédure, nous pourrions assister à des changements importants pour Twitter dans les mois et années à venir.

Combattre une armée de bots

Twitter publie un rapport trimestriel sur le nombre de bots qui peuplent le site, et estime qu’ils représentent environ 5 % du total des comptes sur la plateforme. Selon une étude menée par des chercheurs de l’université de l’Indiana et de l’université de Californie du Sud, le chiffre réel pourrait toutefois être de 15 % ou plus. Il est difficile de déterminer les chiffres réels, car les robots sont devenus plus sophistiqués et plus aptes à imiter les humains.

Depuis des années, on craint que les robots ne diffusent des informations erronées sur diverses plateformes de réseaux sociaux, notamment Twitter, et ne faussent la conversation publique sur la politique et la santé publique. Le 21 avril 2022, Musk a déclaré sur Twitter : « Si notre offre sur Twitter réussit, nous vaincrons les robots de spam ou nous mourrons en essayant ! ».

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying! —Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

Il est important de noter que tous les bots ne sont pas mauvais. Certains sont inoffensifs et amusants, tandis que d’autres peuvent être très utiles. Débarrasser le site des bots pourrait améliorer la qualité du discours sur le site, mais tout geste radical pourrait également avoir un impact sur les comptes qui améliorent objectivement l’expérience utilisateur.

Un nouveau processus d’authentification et de vérification

La tick bleue de Twitter indique au monde entier qu’un compte est authentique — lié à une personne ou une marque réelle — et qu’il présente un intérêt public (selon Twitter). Par conséquent, obtenir une tick bleue est rapidement devenue une sorte de symbole de statut sur le site.

Le problème est que le processus de vérification de Twitter est mal compris et semble incohérent. La plupart des utilisateurs ne savent pas pourquoi certaines personnes ont une tick alors que d’autres n’en ont pas. C’est une chose que Musk a l’intention de changer, si le rachat est approuvé.

Dans un tweet désormais supprimé, Musk a déclaré que « tous ceux qui s’inscrivent à Twitter Blue (c’est-à-dire 3 dollars par mois) devraient obtenir une tick d’authentification ». Plus tard, dans une réponse à l’utilisateur Twitter @PPathole, Musk a confirmé que le plan serait « quelque chose comme ça ».

Something like that – Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

Dans un autre tweet de la déclaration initiale de Musk, qui a depuis également été supprimée, Musk a précisé que l’authentification obtenue sur Twitter Blue serait sensiblement différente de l’indicateur de vérification actuel. Cela pourrait se traduire par des contrôles ou des symboles de couleurs différentes. La façon dont les comptes seront segmentés n’est pas claire pour le moment.

Le désir de Musk d’authentifier tous les comptes humains va de pair avec l’élimination des bots, visant essentiellement à assurer aux utilisateurs que les personnes avec lesquelles ils communiquent sont, en fait, de vraies personnes.

Un bouton d’édition

Le 4 avril 2022, le jour même où Musk a acquis 9,2 % de Twitter, il a tweeté un sondage à ses dizaines de millions d’abonnés, dans lequel il demandait : « Voulez-vous un bouton d’édition ? », les options étant « oui » et « oui », un clin d’œil clair à l’incapacité actuelle de Twitter de modifier un tweet une fois qu’il a été publié. Au moment où j’écris ces lignes, il y a environ 4,4 millions de votes et 73,6 % des personnes interrogées ont voté « oui ».

Do you want an edit button? – Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

La possibilité de modifier un tweet est depuis longtemps l’une des principales demandes des utilisateurs de Twitter. D’autres plateformes comme Facebook et Instagram le permettent, mais Twitter y résiste. Une partie de cette résistance vient du potentiel d’abus.

Reste à savoir si et comment une fonction d’édition fera son apparition sur Twitter.

Révéler l’algorithme

Le changement le plus ambitieux que Musk espère apporter est peut-être le partage de l’algorithme du site, ce qui rendrait le fonctionnement interne de Twitter totalement transparent. En définitive, le désir de partager l’algorithme renvoie à l’inclination de Musk pour une liberté d’expression absolue, dans les limites de la loi, en faisant en sorte que tout le monde sache quand et comment les choses sont modifiées.

Les algorithmes de la plupart des réseaux sociaux — et de la plupart des sites Web en général — sont des boîtes noires qui laissent les utilisateurs spéculer sur la façon dont le contenu est promu et partagé avec leurs adeptes et leurs amis. Musk pense que cela devrait changer, du moins chez Twitter.

Twitter algorithm should be open source – Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2022

Le partage de l’algorithme avec le grand public pourrait non seulement rendre Twitter plus transparent, mais aussi permettre à Musk d’apporter des améliorations au site. « Je pense que le code devrait être sur GitHub afin que les gens puissent le parcourir et dire “Je vois un problème ici. Je ne suis pas d’accord avec ça. Ils peuvent souligner les problèmes et suggérer des changements », a déclaré Musk.

La plupart des changements suggérés par Musk semblent parfaitement raisonnables à première vue, mais le fait que la place publique de facto, comme le décrit Musk, soit entre les seules mains de la personne la plus riche du monde rend de nombreuses personnes nerveuses, à juste titre, quant à l’avenir de Twitter. Si certaines de ces réactions ont été humoristiques, d’autres ont porté sur la question de savoir si les priorités de Musk, milliardaire au franc-parler, correspondront à celles du reste des utilisateurs.