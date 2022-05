La fuite du Galaxy Z Flip 4 montre une apparence très familière

Quelques heures seulement après avoir eu un premier aperçu du potentiel design du Galaxy Z Fold 4 de Samsung, des rendus non officiels de son petit frère, le Galaxy Z Flip 4, ont également fuité par 91 Mobiles. Si nous avons entendu un certain nombre de rumeurs concernant le Galaxy Z Flip 4, jusqu’à présent, nous n’avions jamais vu à quoi il ressemblait. C’est désormais chose faite.

Mais alors que le prochain À Fold pourrait avoir une nouvelle caméra, le design du Galaxy Z Flip 4 semble presque identique à son prédécesseur — il pourrait facilement être confondu avec son prédécesseur. À l’extérieur, il a toujours un schéma de couleur bicolore avec une paire de caméras et un petit écran de notification, tandis qu’à l’intérieur il y a toujours un écran pliable de 6,7 pouces avec un poinçon dans le milieu supérieur.

Il dispose également d’une caméra à double objectif et d’un écran secondaire à l’arrière, d’un port USB-C, d’une grille de haut-parleur et d’un emplacement pour carte SIM sur le bord inférieur, ainsi que d’un bouton d’alimentation et d’un bouton de volume sur le bord droit, tout comme le Z Flip 3.

La seule différence qu’ils mentionnent est les dimensions, qui pour le Galaxy Z Flip 4 sont apparemment 165,1 x 71,9 x 7,2 mm (une fois déplié). Pour référence, le Galaxy Z Flip 3 mesure 166 x 72,2 x 6,9 mm. Donc le Z Flip 4 serait légèrement plus petit et plus étroit, mais légèrement plus épais. Toutefois, ces différences sont suffisamment faibles pour être imperceptibles.

Ce n’est pas nécessairement une grande surprise, et ce n’est pas non plus une mauvaise chose. Samsung a fait suivre son premier Z Flip par le Z Flip 5G, presque identique, quelques mois plus tard, et a donc déjà prouvé qu’il était heureux de mettre à jour les composants internes de ses appareils pliables sans changer leur apparence.

Des modifications sous le capot ?

Et puisque j’ai apprécié le Galaxy Z Flip 3 de l’année dernière, une refonte immédiate du design ne semble pas essentielle. Si Samsung prévoit que son prochain Z Flip va gonfler ses spécifications, on peut espérer que ces dernières seront alléchantes. Les caméras arrière sont celles qui ont le plus besoin d’être améliorées, elles étaient toutes deux de 12 mégapixels, alors que les appareils phares Galaxy S de Samsung, dont le prix est comparable, sont équipés de capteurs principaux de 50 mégapixels et plus.

Alors, qu’est-ce qui change ? Certaines sources indiquent une batterie légèrement plus grande, ce qui pourrait expliquer pourquoi le prochain modèle est apparemment légèrement plus épais. Il pourrait également avoir un écran de couverture légèrement plus grand et une charnière plus légère. Mais la plus grande différence pourrait simplement être le chipset, qui pourrait être mis à niveau vers le Snapdragon 8 Gen 1+. Cela devrait lui donner une augmentation de puissance significative.

Attendez-vous à une annonce officielle en août, si Samsung suit le même calendrier que l’année dernière.