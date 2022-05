Le Pixel 6a ne sera pas doté du capteur d’empreintes digitales du Pixel 6.

Les tentatives de confirmer que les Pixel 6 et 6 Pro utilisent un capteur optique Goodix ont été bloquées par des accords ou d’autres contrats. Il n’est pas clair si le Pixel 6a utilisera un autre capteur Goodix, ou une marque ou une technologie différente . Il existe différents capteurs sous l’écran. Dans certains cas, les capteurs d’empreintes digitales des Pixel 6 et 6 Pro ne parviennent pas à se « calibrer » correctement après les réparations, selon Google.

Le changement ne règle pas toujours les choses, et pourtant, Google a révélé que le prochain smartphone de milieu de gamme n’utilisera pas le même capteur d’empreintes digitales à l’écran que les appareils de la série Pixel 6. Selon Android Central , le vice-président senior des appareils et des services de Google, Rick Osterloh, a reconnu le changement, pourtant aucun détail n’a été révélé.

Nous ne savons pas encore à quel point le capteur d’empreintes digitales du Google Pixel 6a sera rapide. Alors que les capteurs d’empreintes digitales des Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été critiqués, le capteur d’empreintes digitales du prochain Pixel 6a pourrait en effet être plus performant .