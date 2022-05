Samsung confirme l’arrivée de Google Assistant sur la Galaxy Watch 4

Cette semaine, lors de la Google I/O 2022, Google a confirmé l’existence de sa première smartwatch qui arrivera plus tard dans l’année. Mais, Samsung, qui n’est pas en reste, a publié un article de blog qui révèle que Google Assistant sera disponible sur le duo de montres Galaxy Watch 4 d’ici l’été.

La Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic ont été les premières montres à fonctionner avec la plateforme Wear OS développée conjointement par Google et Samsung. Grâce à ce partenariat, les montres sont livrées avec le Play Store de Google, ce qui signifie que les consommateurs ont désormais accès à davantage d’applications. Google Assistant, que certains utilisateurs considèrent comme plus utile que le Bixby de Samsung, fait cruellement défaut sur les montres.

Après des mois de promesses, une fausse alerte et une publicité, Samsung a enfin un calendrier pour savoir quand Google Assistant arrivera sur la Galaxy Watch 4. Samsung précise qu’elle ouvre encore plus son écosystème en permettant aux propriétaires de Galaxy Watch 4 de télécharger Google Assistant. Les utilisateurs pourront bénéficier d’interactions vocales plus rapides et plus naturelles pour des réponses plus rapides et ils pourront également contrôler Spotify avec Google Assistant.

Samsung ajoute également qu’encore plus d’applications et de services Google seront optimisés pour ses montres plus tard dans l’année. Samsung n’a toujours pas de date concrète et le calendrier de l’été n’est pas exactement utile, étant donné que l’été commence officiellement en juin et se termine en septembre.

Une bonne nouvelle

Les prochaines smartwatches de Samsung sont censées arriver en août, il est donc possible que ce soit à ce moment-là que nous verrons Google Assistant sur les montres du géant sud-coréen.

Quoi qu’il en soit, c’est un soulagement d’avoir enfin un calendrier. Une puce plus rapide, un nouveau design, des fonctionnalités de suivi de la santé et, bien sûr, la nouvelle plateforme Wear OS, dont Samsung note qu’elle est maintenant trois fois plus populaire que l’année dernière, a fait de la Galaxy Watch 4 l’une des meilleures smartwatches de l’année et l’expérience deviendra encore meilleure avec un nouvel assistant.