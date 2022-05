Google I/O 2022 : Flutter 3.0 facilite la création d’applications multiplateformes

Le framework « Flutter » de Google permet aux développeurs de logiciels de créer des applications qui fonctionnent sur des appareils mobiles, macOS, Windows, Linux et même des navigateurs Web. La version 3.0 de Flutter vient d’être annoncée à la Google I/O 2022, ce qui pourrait permettre à un plus grand nombre de vos applications de fonctionner dans un proche avenir.

Flutter est un framework pour la création d’applications dans le langage de programmation Dart, qui peut fonctionner sur de nombreuses plateformes de bureau et mobiles différentes. Il alimente aujourd’hui de nombreuses applications et jeux, dont Google Pay, eBay Motors, Google Stadia, WeChat et d’autres. Même s’il est surtout utilisé pour créer des applications Android, iPhone et iPad, quelques applications de bureau très connues sont également écrites en Flutter, comme le programme d’installation d’Ubuntu Linux.

Google a révélé Flutter 3 qui ajoute quelques fonctionnalités importantes pour les développeurs d’applications et de jeux utilisant Flutter. Linux et macOS sont désormais entièrement pris en charge, en plus de Windows (qui a été ajouté à la liste en février), y compris la prise en charge native des Mac équipés de puces Apple Silicon (M1). Pour ceux d’entre vous qui suivent l’évolution des choses, cela signifie que les applications Flutter peuvent fonctionner sur Android, iOS/iPadOS, macOS, Windows, Linux et le Web. Certes, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes — les applications Web ne peuvent pas accéder à tous vos fichiers, même si elles sont construites avec Flutter — mais c’est tout de même une réussite impressionnante.

Google a mis en évidence Superlist, une application de gestion des tâches et des tâches à faire, comme une application de bureau de haute qualité développée avec Flutter. Même si l’application n’est actuellement disponible que pour Mac, l’équipe mentionne qu’elle construit des versions Windows, Android et iOS avec la même base de code.

Flutter 3 inclut également une prise en charge presque complète de Material You, la fonction de thème dynamique disponible sur la plupart des smartphones et tablettes fonctionnant sous Android 12 ou plus. Material You génère des palettes de couleurs à partir du fond d’écran et des thèmes de votre smartphone ou de votre tablette, et les applications Flutter peuvent désormais les utiliser facilement dans leurs conceptions.

Plus simple un framework pour le mobile

Pour montrer la capacité de Flutter à créer des jeux, Google a également créé un jeu de flipper en 3D dans Flutter qui fonctionne sur le Web, avec un suivi en ligne des meilleurs scores. Vous pouvez y jouer dans votre navigateur, et c’est plutôt amusant (surtout si vous avez joué au flipper 3D sur Windows à l’époque).

Flutter est désormais officiellement pris en charge par les principales plateformes de bureau, mais il reste à voir si de nombreuses applications populaires vont commencer à l’adopter. La plupart des applications de bureau multiplateformes sont actuellement construites avec Electron, qui utilise les standards du Web comme JavaScript et HTML. Discord, Slack, Visual Studio Code, Skype et de nombreuses autres applications utilisent Electron, mais le framework a été critiqué au fil des ans pour son utilisation élevée de la mémoire et du processeur. Flutter semble généralement utiliser moins de CPU et de RAM qu’Electron, tout en offrant des performances plus rapides.