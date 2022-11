Airbnb affiche enfin combien coûte réellement un séjour dans une propriété à louer

Airbnb a pris les commentaires des utilisateurs à cœur et ajoute un moyen plus transparent pour les utilisateurs de l’application de voir combien coûte réellement un séjour dans une propriété à louer.

Pendant des années, les utilisateurs ont été confrontés à des frais supplémentaires cachés et à des exigences de paiement, mais avec l’ajout d’un seul curseur à l’application Airbnb, la société donnera aux utilisateurs toutes les informations dont ils ont besoin pour faire des réservations beaucoup plus éclairées.

Sur Twitter, le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a montré comment le curseur fonctionne dans une courte vidéo d’annonce. Essentiellement, l’option sera ajoutée en haut de l’interface utilisateur de l’application et, une fois activé, le prix affiché d’une propriété passera du total habituel « par nuit » au total général de l’utilisateur pour son séjour complet avant taxes. À la fin de la réservation, une nouvelle option a également été ajoutée sous le coût total, qui présente une ventilation complète du prix, avec la liste de tous les frais supplémentaires qui étaient auparavant cachés.

I’ve heard you loud and clear—you feel like prices aren’t transparent and checkout tasks are a pain. That’s why we’re making 4 changes:

1. Starting next month, you’ll be able to see the total price you’re paying up front. pic.twitter.com/58zodrzU3g

— Brian Chesky (@bchesky) November 7, 2022