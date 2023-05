Dans le cadre de ses efforts pour redonner de la vigueur à son activité après la pandémie qui a si durement touché ses opérations, Airbnb a présenté 50 nouvelles fonctionnalités pour la plateforme d’hébergement, ainsi qu’un nouveau service appelé « Chambres » qu’elle décrit comme « une toute nouvelle version de l’original Airbnb ».

En bref, Chambres est une option plus abordable qui permet de trouver facilement un logement chez d’autres personnes, comme Airbnb l’a fait à ses débuts. La nouvelle catégorie Chambres comprend plus d’un million d’annonces et des filtres remaniés pour vous aider à trouver plus rapidement ce dont vous avez besoin.

Pour une plus grande transparence sur la personne chez qui vous logerez, chaque annonce Chambres comprend un « Passeport de l’hôte » qui permet aux clients d’en savoir plus sur le propriétaire avant de réserver leur séjour.

Dans un article publié sur son site Web, Airbnb souligne que le fait de séjourner dans une chambre privée chez quelqu’un est un excellent moyen de faire de nouvelles rencontres et de découvrir la ville comme un habitant, mais aussi de renouer des liens après plusieurs années d’isolement relatif pendant la pandémie. Selon la société, plus de 80 % de ses chambres privées coûtent moins de 100 dollars par nuit, avec un tarif moyen de 67 dollars par nuit.

« Avec Airbnb Chambres, nous revenons à l’idée qui a tout déclenché, à notre philosophie fondatrice de partage », a déclaré Brian Chesky, cofondateur et PDG d’Airbnb. « Les chambres Airbnb sont souvent plus abordables que les hôtels et constituent le moyen le plus authentique de découvrir une ville. C’est l’âme d’Airbnb ».

Meet Airbnb Rooms—an all-new take on the original Airbnb pic.twitter.com/SMN8frTWMJ —Brian Chesky (@bchesky) May 3, 2023

La nouvelle offre Chambres peut être considérée par certains comme une tentative d’Airbnb de calmer le débat sur la mesure dans laquelle la plateforme a entraîné des hausses de loyer et des pénuries de logements dans des villes populaires, causées en partie par des locataires qui achètent des propriétés entières pour les mettre en ligne sur Airbnb. Chambres permet également à Airbnb de concurrencer plus efficacement des services tels que Homestay, qui ne propose que des chambres dans la maison d’un hôte plutôt qu’une propriété indépendante.

Des nouveautés pour l’été

Airbnb s’attendant à une forte augmentation des réservations cet été, après deux années de calme, la société a également ajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités après avoir procédé à un examen complet des procédures suivies par les hôtes, de l’inscription à la fin du séjour.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent des cartes améliorées, une équipe d’assistance dédiée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour un accès prioritaire lorsque vous êtes en voyage (avec l’objectif de répondre à 90 % des appels en anglais dans les deux minutes), et un outil de paiement échelonné en partenariat avec Klarna, qui permet aux clients aux États-Unis et au Canada de demander à payer leurs séjours en quatre versements sans intérêt sur six semaines.

Airbnb Chambres et les nouvelles fonctionnalités et mises à jour commenceront à être déployées cette semaine, a indiqué l’entreprise.