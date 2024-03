Airbnb renforce la confidentialité : Interdiction totale des caméras de sécurité intérieures

Airbnb a récemment mis à jour sa politique concernant les caméras de sécurité, interdisant désormais aux hôtes d’utiliser des caméras de sécurité à l’intérieur des locations, quelle que soit leur emplacement ou leur utilisation.

Cette modification, qui entrera en vigueur le 30 avril, vise à « prioriser la confidentialité » des locataires. Auparavant, l’application de location de vacances permettait aux hôtes d’installer des caméras de sécurité dans les « espaces communs » des annonces, tels que les couloirs, les salons et les portes d’entrée, à condition de divulguer la présence de ces caméras dans leurs annonces et de les rendre clairement visibles. L’utilisation de caméras dans les chambres à coucher et les salles de bain était interdite.

Avec la nouvelle politique, l’utilisation de caméras de sécurité intérieures est totalement interdite, suite à de nombreux rapports de clients découvrant des caméras cachées dans leur location.

En ce qui concerne les caméras extérieures, Airbnb introduit également de nouvelles règles, exigeant que les hôtes divulguent leur utilisation et leur emplacement avant que les clients ne réservent une annonce. Les caméras extérieures ne doivent pas non plus être utilisées pour surveiller les espaces intérieurs ni dans certains espaces extérieurs où l’attente en matière de confidentialité est élevée, comme les douches extérieures ou les saunas.

Les annonces devront également révéler la présence de moniteurs de décibels sonores, utilisés par les hôtes pour déterminer si une fête a lieu dans leur location, une pratique qu’Airbnb a interdite en 2022.

Fin avril pour se mettre en conformité

« Ces changements ont été effectués en consultation avec nos clients, hôtes et experts en confidentialité, et nous continuerons à solliciter des retours pour garantir que nos politiques conviennent à notre communauté mondiale », explique Juniper Downs, responsable de la politique communautaire et des partenariats chez Airbnb.

Les hôtes ont jusqu’à fin avril pour retirer les caméras de sécurité de l’intérieur de leurs annonces. Si un client signale la présence d’une caméra intérieure après cela, Airbnb procédera à une enquête et pourra supprimer l’annonce ou le compte de l’hôte. Bien que la nouvelle politique ne puisse pas contrôler la présence de caméras cachées, elle offre au moins une certaine tranquillité d’esprit, sachant que les hôtes respectueux des règles ne peuvent plus installer de caméras à l’intérieur de leurs locations.