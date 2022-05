La série iPhone 14 Pro auraient un écran légèrement plus grand que les modèles 13 Pro

L’iPhone 14 Pro va certainement marquer une nouvelle ère (au moins en termes de looks quelque peu différents) pour Apple avec cette forme de pilule et de poinçon (initialement) controversée qui remplace l’encoche.

Et comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes maintenant à ce moment de l’année où les sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple tendent la main aux leakers, les analystes calculent furieusement leurs statistiques Apple, et tout le monde essaie de comprendre à quoi ressemblera la série d’iPhone 14 encore non annoncée. Eh bien, AppleInsider rapporte une nouvelle information provenant d’un analyste de la chaîne d’approvisionnement, qui parle cette fois d’une légère augmentation de la taille de l’écran des modèles iPhone 14 Pro.

I meant to say, “You can expect the 15 and 15 Max to have the same sizes as the 14 Pro and 14 Pro Max… —Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Le fait est que l’écran plus grand annoncé représente, en fait, une différence assez faible par rapport à l’iPhone 13 Pro et Pro Max. La source de cette information est Ross Young, un analyste de la chaîne d’approvisionnement, qui affirme que les écrans de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max seront plus grands de centièmes de pouce…

Le changement est minime, mais il pourrait tout de même être visible. Selon Young, l’augmentation est due à la réduction des bords de l’écran, ce qui augmente légèrement la taille de l’écran.

Voici les chiffres réels : selon Young, l’iPhone 14 Pro aura une diagonale de 6,12 pouces (l’iPhone 13 Pro a une diagonale de 6,06 pouces), tandis que l’iPhone 14 Pro Max a un changement encore plus faible, passant de 6,68 pouces du 13 Pro Max à l’énorme… 6,69 pouces.

Des changements

Young ajoute également plus loin dans le fil du tweet qu’il n’est pas certain que les écrans des iPhone 14 Pro et Pro Max passeront à 1 Hz (fréquence de rafraîchissement qu’Apple appelle ProMotion). C’est en fait quelque chose qui pourrait aider le taux de rafraîchissement à être plus économe en énergie, mais nous verrons si les nouveaux iPhone seront en mesure d’offrir une meilleure autonomie.

La gamme d’iPhone 14 devrait être dévoilée à l’automne de cette année, et à mesure que ce moment approche, nous nous attendons à ce que de plus en plus de fuites s’accumulent au sujet des nouveaux iPhone.

Pour ceux qui l’ignorent, il n’y aura pas d’iPhone 14 mini ; à la place, Apple proposerait un iPhone 14 de 6,1 pouces, un grand iPhone 14 Max destiné aux clients qui souhaitent un écran plus grand mais pas nécessairement un iPhone de marque Pro, et les deux modèles Pro évoqués ci-dessus. L’une des principales différences entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 non Pro est la forme de découpe en forme de poinçon et de pilule qui remplace l’encoche dans les modèles Pro ; les modèles standards conservent l’encoche une année de plus (au moins).

Une mise à niveau de la caméra

En plus de cela, il semble qu’Apple ait prévu une grande mise à niveau de la caméra de l’iPhone 14, et plus particulièrement, pour les modèles Pro. Selon les informations, le géant à la pomme croquée va doter les modèles Pro d’un capteur plus grand pour la caméra principale, un capteur massif de 1/1,3 pouce de 48 mégapixels, pour être précis.

Sinon, le design devrait rester largement analogue à la série d’iPhone 13 (à l’exception de l’encoche), et les modèles Pro pourraient arborer une nouvelle puce A16 Bionic, tandis que les iPhone 14 et 14 Max pourraient conserver la puce A15 Bionic de l’année dernière, vue dans la série d’iPhone 13.