Google I/O 2022 : Health Connect, la nouvelle API Android de Samsung et Google pour le suivi d’activité

Nous connaissons tous le dicton : « Un corps sain entraîne un esprit sain ». Et aujourd’hui, nous disposons de divers appareils et applications qui nous aident dans notre lutte pour rester en forme — smartwatches, bracelets connectés et même bagues connectées qui nous suivent en permanence et enregistrent nos données.

Si vous faites partie de l’écosystème Apple, il vous suffit d’ouvrir l’application Santé sur votre iPhone pour savoir où vous en êtes dans votre parcours de remise en forme. Mais si vous êtes sur Android, vous avez tellement d’applications et d’appareils à choisir que, à un moment donné, il pourrait devenir difficile de voir toutes vos données en un seul endroit.

Dans le cadre d’une nouvelle co-entreprise entre Google et Samsung, les géants de la technologie ont annoncé, lors de la Google I/O de cette année, Health Connect, une nouvelle plateforme et une API Android qui permettront aux utilisateurs de partager et de synchroniser leurs données de santé sur tous les appareils et toutes les applications de suivi de la santé.

Avec Health Connect, les informations entre des applications comme Samsung Health, Google Fit, MyFitnessPal, Leap Fitness et Withings seront collectées, combinées, puis synchronisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de différences dans leurs relevés. Cela s’applique également à vos appareils. Vous verrez les mêmes mesures telles que votre activité, votre sommeil, votre alimentation, vos mensurations et vos signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la pression artérielle sur votre smartphone, votre montre et votre tablette, quel que soit le fabricant.

En outre, lorsque vous recevrez le même type de données de plusieurs applications (par exemple, des pas), vous pourrez choisir l’application à laquelle vous souhaitez donner la priorité. L’API Health Connect devrait également permettre d’établir des contrôles de confidentialité centralisés pour les clients Android. « Nous apprécions la collaboration de Samsung alors que nous déployons Health Connect pour favoriser des expériences d’applications plus riches tout en fournissant des contrôles de confidentialité centralisés pour les utilisateurs », a partagé Google sur son blog.

Des données chiffrées et stockées sur l’appareil

Selon Google, les informations relatives à la condition physique seront chiffrées et stockées en toute sécurité sur votre appareil. Vous aurez un contrôle total sur vos données, notamment sur les applications qui y accèdent et sur le moment où elles le font. Vous pourrez également effacer de votre appareil les données dont vous ne voulez plus.

Le seul inconvénient de l’annonce d’aujourd’hui est qu’elle n’est pas encore accessible aux utilisateurs. La version bêta de Health Connect est désormais accessible aux développeurs, qui peuvent commencer à l’intégrer dans leurs applications de suivi de la santé. Nous devrons attendre que la plateforme soit intégrée aux différentes applications, mais avec un peu de chance, Health Connect fera ses débuts au moment où la Pixel Watch sera disponible. Mais plus important encore, nous espérons qu’il permettra simplement de synchroniser les données vers Google Fit à partir d’autres applications de suivi de la santé et de la forme physique.