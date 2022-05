Les premiers smartphones pliables de OnePlus seront lancés en 2023

Samsung est le leader incontesté dans les ventes de smartphones pliables. Mais la concurrence s’intensifie avec les produits de OPPO, Motorola et Vivo, et l’année prochaine, les choses pourraient devenir encore plus féroces avec les produits de OnePlus.

Max Jambor a partagé une image de teasing sur Twitter qui fait allusion à l’intention de OnePlus de lancer un smartphone pliable en 2023. En fait, Jambor a confirmé que de « multiples » smartphones pliables sont à venir.

Il n’est pas clair à ce stade quel facteur de forme ces smartphones pliables adopteront, mais des rumeurs ont circulé ces derniers mois sur un modèle basé sur le OPPO Find N. Ce dernier est un appareil particulièrement excitant, car il adopte un facteur de forme plus court, mais plus large que le rival Galaxy Z Fold 3 de Samsung, donnant aux utilisateurs l’accès à un écran externe plus utilisable et un appareil plus compact dans l’ensemble.

Parallèlement à cet appareil, OnePlus pourrait lancer un rival à la gamme Galaxy Z Flip plus petit et plus abordable, ou même quelque chose de plus complexe et intrigant comme un appareil à trois plis, sur lequel Samsung travaillerait également selon les rumeurs.

Mais indépendamment de la conception, l’aspect le plus intéressant de ces lancements à venir pourrait être l’orientation internationale de OnePlus, ce qui en fait les premiers pliables non-Samsung qui seront vraiment disponibles dans le monde entier.

Vivo, OPPO et Xiaomi ont tous lancé des appareils pliables au cours des derniers mois, mais ils sont tous concentrés sur la Chine. Les clients internationaux sont assez limités dans leurs choix à l’heure actuelle, un vide que OnePlus pourrait être en mesure de combler.