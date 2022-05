Google annonce la création d’un fonds pour les « applications Web avancées »

Il n’y a pas de date limite pour postuler, et Google indique évaluer les propositions au fur et à mesure.

« Bien que l’équipe Chrome ait travaillé dur pour développer de nouvelles fonctionnalités, nous ne sommes responsables que d’une petite partie du travail », a déclaré un porte-parole de Google. « Les développeurs d’applications Web dépendent d’innombrables autres personnes de la communauté qui ont construit un solide écosystème d’API, d’outils, d’applications de démonstration et d’autres matériels ». Ils ont ajouté : « Pour aider à reconnaître l’importance de ce travail et permettre à davantage de personnes de consacrer du temps à ces projets, nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui le lancement du Fonds pour les applications Web avancées : un nouveau fonds destiné à soutenir le Web en tant que plateforme pour les applications avancées. »

Google a souligné ses précédents investissements dans le format de code binaire portable WebAssembly, l’introduction d’API telles que File System Access et WebTransport, et la manière dont ces mesures ont contribué à l’introduction d’applications telles que Photoshop dans tous les navigateurs.

Le géant de la technologie a cité des bibliothèques et des outils qui facilitent la création d’applications Web avancées, comme les améliorations apportées à Bubblewrap et aux pilotes prenant en charge WebUSB, ainsi que des applications de démonstration et des didacticiels présentant des cas d’utilisation « uniques ou puissants » d’applications Web avancées, comme exemples de ce dans quoi il souhaite investir.