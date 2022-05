by

Apple aurait opté pour un casque AR / VR autonome et non connecté

La rumeur d’un casque de réalité mixte d’Apple semble être le secret le plus mal gardé de la technologie, et un nouveau rapport sur l’appareil publié par The Information est rempli de détails sur le développement du produit.

L’une des parties les plus remarquables de l’article concerne la décision d’Apple d’opter pour un casque autonome. À un moment donné, Apple n’avait pas encore décidé s’il fallait aller de l’avant avec un casque VR plus puissant qui serait associé à une station de base ou un casque autonome. Bien que Mike Rockwell, le responsable AR/VR d’Apple, ait apparemment préféré la version avec la station de base — qui comprenait un processeur qui a finalement été livré sous le nom de M1 Ultra, selon la source — les dirigeants d’Apple ont choisi d’opter pour le produit autonome.

Ce choix a apparemment eu des effets à long terme sur le développement du casque. « Au moment où la décision a été prise, les multiples puces de l’appareil étaient déjà en développement depuis plusieurs années, ce qui rendait impossible de retourner de zéro pour créer, disons, une seule puce pour gérer toutes les tâches du casque », rapporte The Information. « D’autres défis, comme l’intégration de 14 caméras sur le casque, ont causé des maux de tête aux ingénieurs en matériel et en algorithmes ».

Le rapport comprend également des détails sur l’appui de Jony Ive sur la conception du projet, même après son départ officiel d’Apple. Ive « préfère » une batterie portable. Mais, d’autres prototypes ont placé la batterie dans le bandeau du casque, et on ne sait pas encore ce qui sera utilisé dans le design final, selon The Information.

Apple aurait montré le casque à son conseil d’administration la semaine dernière, il pourrait donc être proche d’une révélation publique. Cela dit, il se peut qu’il ne soit pas annoncé avant la fin de l’année et qu’il ne soit pas mis en vente avant 2023, ce qui signifie que nous pourrions attendre un certain temps avant de l’essayer par nous-mêmes.

Apple travaille dessus !

En outre, les rumeurs laissent entendre qu’Apple accélère également le développement du système d’exploitation du casque, baptisé « realityOS » ou rOS en abrégé. Il s’agit du même système d’appellation que celui utilisé par Apple pour ses autres produits.

Le rapport indique également qu’Apple voulait initialement dévoiler le casque lors de sa Worldwide Developers Conference cette année, mais qu’elle a dû le retarder en raison de problèmes de surchauffe. En outre, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation ont rendu les choses difficiles pour l’industrie technologique en général.