Apple abandonnera le port Lightning de son iPhone pour l’USB-C en 2023

L’une des caractéristiques les plus demandées pour l’iPhone 14 est l’abandon par Apple de son port Lightning propriétaire en faveur de l’USB-C standard (bien que Lightning ait aussi ses fans). Et peut-être que cette demande n’est pas aussi farfelue que ce que nous avions entendu précédemment.

Le populaire analyste Ming-Chi Kuo, qui fait fréquemment des prédictions précises sur Apple, a déclaré que l’iPhone 15 pourrait passer du Lightning à l’USB-C, marquant ainsi un changement historique dans les habitudes d’Apple. La marque s’en tenait jusqu’à présent à ses propres ports au lieu de se conformer à ce que tout le monde fait.

It’s expected to see existing USB-C-related suppliers of Apple’s ecosystem (e.g., IC controller, connector) become the market’s focus in the next 1-2 years, thanks to vast orders from iPhones and accessories’ adoption of USB-C ports.

