Lenovo Yoga Slim 9i est le premier ordinateur portable neutre en carbone et le Yoga AIO 7 l’accompagne

Cette semaine, Lenovo a annoncé le lancement du premier ordinateur portable certifié neutre en carbone au monde, le Yoga Slim 9i. L’ordinateur portable renforce les efforts de durabilité de l’entreprise et est livré avec des spécifications haut de gamme, y compris un CPU Intel de 12e génération, un écran OLED 4K, et plus encore.

Le Lenovo Yoga Slim 9i est un ordinateur portable neutre en carbone en ce qui concerne sa construction, son emballage et les autres matériaux extérieurs. Selon la société, l’ordinateur portable est certifié par TUV Rheinland et ENERGY STAR. Le châssis extérieur est construit à partir d’aluminium Series 6000 et présente un design confortable. L’ordinateur portable est également doté d’une charnière à 180 degrés.

En plus d’être un ordinateur portable écologique, le Yoga Slim 9i offre également des caractéristiques haut de gamme. Il est équipé d’un écran OLED de 14,7 pouces au format 16:10, disponible en deux versions : une version 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une version 2,8 K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran prend en charge les réponses tactiles et est certifié Vesa HDR True Black 500, ce qui lui permet de produire des couleurs précises pour une expérience visuelle immersive. Il y a également une caméra IR 1080p avec un obturateur électronique pour plus de confidentialité.

Sous le capot, le Yoga Slim 9i est équipé d’un processeur Intel Core de 12e génération (jusqu’à i7-1280P) et de la puce AI Core 2.0 de Lenovo, chargée de gérer dynamiquement différents aspects de l’ordinateur portable. La puce AI gère les performances, les ventilateurs de refroidissement et la sécurité de l’appareil. Elle protège également l’ordinateur portable contre les attaques root et ransomware, grâce à un chiffrement au niveau matériel.

En ce qui concerne la mémoire, l’ordinateur portable peut contenir jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 à 5 600 MHz et jusqu’à 1 To de SSD PCIe Gen 4. Il y a également une batterie de 75 Whr avec la technologie Rapid Charge Boost qui peut offrir 2 heures d’autonomie avec seulement 15 minutes de charge. En ce qui concerne les ports, il y a trois ports Thunderbolt 4 et une prise audio combo de 3,5 mm. Pour la connectivité sans fil, l’appareil prend en charge les technologies Wi-Fi 6e et Bluetooth 5.1.

En outre, il est équipé d’une configuration de quatre haut-parleurs Bowers et Wilkins, d’un grand trackpad et d’un clavier sans pavé numérique. Il fonctionne sous Windows 11 Home et est proposé dans une option de couleur avoine.

Yoga AIO 7, un nouveau tout-en-un

Outre le Yoga Slim 9i, Lenovo a rafraîchi son ordinateur de bureau tout-en-un Yoga AIO 7 avec un nouveau moniteur rotatif à 90 degrés. Une autre nouvelle caractéristique du PC est qu’il permet désormais aux utilisateurs de smartphones pris en charge de projeter l’écran de leur appareil sur le moniteur du bureau.

Le nouveau moniteur du Yoga AIO 7 est équipé d’un écran LCD IPS 4K de 27 pouces avec des bords étroits et une couverture de 95 % pour la gamme de couleurs DCI-P3. Le moniteur est monté sur un support riche en fonctionnalités qui, à l’instar du Pro Stand d’Apple, permet aux utilisateurs de faire pivoter le moniteur en orientation portrait et paysage. Cette fonctionnalité devrait être assez utile pour ceux qui travaillent sur des vidéos au format vertical qui ont gagné en popularité avec l’essor de TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts.

Sous le capot, le Lenovo Yoga AIO 7 est équipé de processeurs AMD de la série Ryzen 6000 et d’un GPU AMD Radeon 6600M en option, doté de l’architecture RDNA 2 de la société. Le système comprend également un couple de haut-parleurs JBL de 5W et un port USB-C complet par lequel les utilisateurs peuvent connecter un ordinateur portable à l’AIO 7 pour utiliser leurs deux PC avec les mêmes périphériques.

D’autres détails concernant la mémoire, la batterie, le prix et la disponibilité du nouveau PC Yoga AIO 7 restent actuellement inconnus.