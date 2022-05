Une vidéo de déballage du OnePlus Nord 2T a été divulguée

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, OnePlus devrait sortir un successeur au OnePlus Nord 2 de l’année dernière plus tard ce mois-ci. Cependant, au lieu de s’appeler le OnePlus Nord 3, OnePlus semble avoir décidé de commercialiser ce smartphone comme le OnePlus Nord 2T. Il s’agit probablement d’une allusion de OnePlus au fait que le Nord 2T ne présente que des mises à niveau incrémentales par rapport au OnePlus Nord 2 en termes de matériel. Cette idée a été rendue d’autant plus plausible qu’un OnePlus Nord 2T est apparu dans une nouvelle vidéo détaillée de déballage.

Dans la vidéo postée par Sahil Karoul, YouTuber basé à Dubaï, il est affirmé que le OnePlus Nord 2T est déjà disponible à l’achat dans les Émirats arabes unis. Au moment de la publication de cet article, le smartphone ne semble pas encore avoir été répertorié sur le site Web de OnePlus aux Émirats arabes unis. La vidéo postée par Sahil semble authentique, et on peut légitimement penser qu’il s’agit du OnePlus Nord 2 T.

Contrairement à ce que l’on croyait auparavant, le OnePlus Nord 2T ne semble pas être une gamme de smartphones entièrement nouvelle de la société. Au lieu de cela, comme mentionné plus tôt dans cet article, il s’agit bien plus d’un smartphone OnePlus Nord « pur » de troisième génération qui succède chronologiquement au OnePlus Nord et au OnePlus Nord 2. Le Nord2T partage de nombreuses similitudes avec son prédécesseur immédiat, comme une façade avant qui est pratiquement indiscernable du Nord 2.

La face arrière du Nord 2T semble considérablement différente de celle du Nord 2, le changement le plus significatif étant la bosse de la caméra d’apparence plus musclée. Cependant, le matériel de la caméra est inchangé, comme l’a noté Sahil qui affirme que le smartphone dispose du même capteur IMX 766 de 50 mégapixels que le modèle de l’année dernière. Même le capteur photo ultra-large de 8 mégapixels et le capteur de profondeur de 2 mégapixels sont censés utiliser le même capteur. En raison de cela, il semble probable que le Nord 2T n’offrira pas d’améliorations significatives centrées sur la caméra par rapport au modèle sortant.

Comme le veut la rumeur, le OnePlus Nord 2T semble également recevoir le chipset MediaTek Dimensity 1300, ce qui en fait le premier smartphone à le faire. Ce chipset est le successeur logique du SoC Dimensity 1200 qui équipait le Nord 2. Bien que OnePlus ait conservé la batterie de 4 500 mAh sur le Nord 2T, les vitesses de charge semblent être une amélioration, passant de 65 W l’année dernière à 80 W en 2022. La dalle AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz est également conservée par rapport à l’année dernière.

Ce qu’il faut attendre d’autre du OnePlus Nord 2T

Dans sa vidéo, Sahil évoque la possibilité que le OnePlus Nord 2T soit proposé en options de 8 et 12 Go de RAM, avec 128 et 256 Go de stockage. Comme ses prédécesseurs, le Nord 2T ne dispose pas d’un emplacement pour une carte micro SD. Pour ceux qui s’intéressent aux benchmarks, le Nord 2T s’est comporté de manière plutôt ordinaire avec GeekBench et a affiché des scores de 719 points dans le test monocoeur et 2 760 points pour le test multicoeurs. Dans le test AnTuTu, le smartphone a réussi à obtenir 622 964 points.

Il semblerait qu’au lancement, le OnePlus Nord 2T fonctionnera probablement sous OxygenOS 12.1, la surcouche basée sur Android 12. Le Nord 2T devrait se vanter d’une compatibilité 5G et devrait être dévoilé dans les prochains jours.

Une fois lancé, le OnePlus Nord 2T remplacera effectivement le Nord 2 comme le smartphone de milieu de gamme haut de gamme de OnePlus.