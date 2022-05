Le ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED est un ordinateur portable convertible avec un GPU Intel Arc

Mais, il ne dispose que de 16 Go de mémoire LPDDR5-4800 MHz, qui n’est pas extensible par l’utilisateur. Et, ASUS propose des configurations avec seulement 1 To de stockage avec des vitesses maximales de 3 200 Mo/s, donc si vous voulez une puissance brute, vous feriez mieux de choisir l’une des autres offres de la société.

Avec un écran OLED d’une résolution de 2 880 x 1 620 pixels offrant une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des graphiques discrets et la prise en charge d’un processeur Intel Core i7-12700H, il est facile de comprendre pourquoi ASUS positionne l’ordinateur portable comme un appareil « Pro » destiné aux créateurs de contenu.

L’ordinateur portable convertible dispose également d’une charnière à 360 degrés, qui vous permet d’utiliser l’ordinateur en mode ordinateur portable ou tablette, et il prend en charge un stylet numérique ASUS Pen 2.0 pour la saisie sensible à la pression.