Le Nothing Launcher est désormais disponible pour davantage de smartphones Android

Nothing a publié son Launcher pour Android en version bêta pour les smartphones Galaxy S21 et S22 de Samsung, les Google Pixel 5 et 6 le mois dernier. À ce moment-là, la société a déclaré qu’elle apportera bientôt un support aux appareils OnePlus et à d’autres appareils. Aujourd’hui, Nothing a mis à jour le Launcher, il est maintenant disponible pour tous les appareils avec Android 11 et plus.

Carl Pei a cofondé OnePlus et est une figure bien connue de l’industrie des smartphones Android. Il a quitté OnePlus en 2020 pour fonder Nothing, dont le premier smartphone est attendu en 2022. En attendant, la société a lancé une version bêta de son lanceur Nothing pour donner aux utilisateurs un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre de ses smartphones.

Le Launcher est disponible en téléchargement sur le Google Play Store. La mise à jour apporte également plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris un lien pour télécharger des fonds d’écran et des sonneries directement à partir des paramètres du lancement.

Voici les nouvelles fonctionnalités du Nothing Launcher :

L’icône de l’application Launcher est désormais disponible sur l’écran d’accueil Nouvelle page « Comment configurer » lorsque vous ouvrez le Lanceur pour la première fois Passez facilement au fond d’écran Nothing grâce à la boîte contextuelle Pour un accès facile, le lien Dropbox permettant de télécharger des fonds d’écran et des sonneries bonus se trouve désormais dans les paramètres du lanceur

L’expérience du Launcher et les suggestions peuvent être partagées sur le serveur Discord de Nothing ou via [email protected], a déclaré la société.