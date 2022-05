Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 seront équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 1+

Outre le lancement de la série haut de gamme Galaxy S22, Samsung devrait également présenter de nouveaux smartphones pliables, probablement appelés Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Les rumeurs concernant ces deux smartphones pliables vont bon train et la dernière information en date concerne le chipset qui les alimente.

Le célèbre Ice Universe a révélé que les prochains Galaxy Z Fold 4 et Z Galaxy Flip 4 seront équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 1+, une puce haut de gamme qui n’a pas encore été annoncé. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’une variante améliorée du Snapdragon 8 Gen 1 et qu’il soit doté de performances accrues.

I confirm again that Fold4 and Flip4 will use TSMC Snapdragon 8 gen1 plus (SM8475) — Ice universe (@UniverseIce) May 6, 2022

Le chipset, qui aurait le numéro de modèle SM8475, devrait être basé sur le processus technologique de 4 nm de TSMC. Le Snapdragon 8 Gen 1 est basé sur le processus de fabrication de 4 nm de Samsung.

Cependant, il a récemment été suggéré que le lancement du Snapdragon 8 Gen 1+ a été reporté à la seconde moitié de 2022 en raison des règles actuelles de confinement en Chine. Et si Samsung a l’intention de lancer ses smartphones pliables de nouvelle génération dans quelques mois, alors il y a des chances que cette information se révèle fausse.

Cela dit, il n’y a aucune confirmation concernant ledit retard ou le fait que Samsung utilisera le chipset Snapdragon 8 Gen 1+ pour son nouveau smartphone pliable. Par conséquent, il est préférable de prendre ces détails avec des pincettes.

Des mises à niveau attendues

Quant aux autres détails sur le Galaxy Z Fold 4 et le Z Flip 4, nous pouvons nous attendre à ce que ce dernier soit livré avec une plus grande batterie et un écran extérieur plus grand. Le premier pourrait conserver la batterie de 4 400 mAh, qui se trouvait sur le Galaxy Z Fold 3. Il est également probable qu’il soit doté d’un écran Super UTG pour offrir le support du S Pen, un peu comme le Galaxy S22 Ultra. Il pourrait également y avoir un emplacement dédié pour le stylet.

Les deux smartphones devraient voir diverses améliorations de la caméra et de l’écran et pourraient inclure une variété d’options de couleurs pour les utilisateurs à choisir.

Comme les détails sont plutôt vagues pour le moment, il est préférable d’attendre l’arrivée des détails officiels pour avoir une meilleure idée des prochains Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4.