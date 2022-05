Qu’est-ce que le NFT, comment l’acheter, le produire et le vendre ?

Après Bitcoin et Blockchain, NFT est un autre mot qui est entré dans notre lexique. Le mot à la mode est partout et les gens se demandent ce qu’est le NFT et quelle est son utilité ? Eh bien, il n’y a pas vraiment d’explication en une ligne. C’est la raison pour laquelle je vous propose une explication complète sur le NFT, son utilisation dans l’art numérique, et bien plus encore.

Donc, sans perdre de temps, allons-y et apprenons tout sur les NFT (Jeton non fongible) en détail. Ici, j’ai mentionné toutes les questions que les gens ont en tête concernant les NFT.

Avant toute chose, laissez-moi vous donner une définition claire et nette de NFT et de ce qu’il représente. NFT est l’acronyme de Non-fungible Token. Fongible par sa définition même signifie quelque chose qui est mutuellement interchangeable. Par exemple, vous pouvez échanger un billet de 10 dollars avec un autre billet de 10 dollars ou l’échanger avec deux billets de 5 dollars. Dans les deux cas, la valeur reste la même et vous n’aurez aucun problème à échanger l’argent. Ici, l’argent est un objet fongible car il peut être échangé sans que sa valeur ne diminue.

Qu’est-ce que le NFT ?

Donc, quand je mentionne Non fongible, cela signifie quelque chose qui ne peut pas être échangé avec un article analogue de valeur similaire. Pour vous donner un exemple simple, si vous voulez remplacer le tableau de la Joconde conservé au Louvre par une autre impression de la même image, sera-t-elle la même ? Et, plus important encore, aura-t-il la même valeur ? La réponse est non. Ici, l’incomparable tableau de la Joconde est un objet Non fongible qui ne peut pas être échangé avec un autre objet ayant une apparence identique.

L’unicité est la clé ici. Un objet Non fongible est donc quelque chose d’unique et d’authentique. Quelque chose qui a de la valeur pour son authenticité. Nous en arrivons maintenant à la partie jeton. Un jeton est une chaîne de mots et de chiffres à 40 chiffres qui contient les informations de l’artiste original qui a créé le chef-d’œuvre, le propriétaire actuel de l’objet (il ne peut y en avoir qu’un) et le prix actuel de l’objet. Ce stockage d’informations est couplé à la technologie de Blockchain qui ne peut être altérée par aucun moyen en raison de son système décentralisé.

Enfin, lorsque vous mettez les trois mots ensemble, NFT signifie un jeton incorruptible qui détient des informations sur la propriété d’un article unique et authentique. Le NFT est essentiellement un certificat de propriété ou d’authenticité. Il s’agit de la définition générale d’un NFT, mais si vous voulez avoir une idée complète des NFT, vous devez comprendre le concept en prenant l’art numérique comme exemple, ce que j’ai abordé dans la section suivante.

Quelle est l’utilité des NFT dans l’art numérique ?

Beaucoup doivent se demander à quoi sert le NFT dans l’art numérique et pourquoi il fait tant de bruit ? Eh bien, comme je l’ai expliqué dans la section précédente, le NFT est une signature d’authenticité et il fournit ce cachet d’approbation authentique sur le Web lorsqu’il s’agit d’arts numériques. Nous savons tous que, dans le monde d’aujourd’hui, tout peut être trafiqué et que les gens peuvent faire passer le travail des autres pour le leur. En fait, sur le Web, il est pratiquement impossible de trouver le créateur original d’une œuvre d’art et c’est là que les NFT entrent en jeu. Les NFT ont pour objectif de faire entrer la collection d’art dans l’ère du numérique en proposant des œuvres d’art entièrement numériques vendues comme des NFT.

Les NFT permettent aux créateurs numériques de mettre leurs œuvres dans le domaine public sans avoir à se soucier de prouver leur propriété ou leur authenticité. Les artistes numériques peuvent générer un NFT pour leur œuvre originale et la vendre aux enchères à une autre personne tout en conservant les informations sur le créateur original, le propriétaire actuel et la valeur actuelle. La meilleure partie du NFT est que chaque fois que l’art numérique est vendu à une autre personne, une part de la valeur sera transférée au créateur original. Le NFT est donc une excellente proposition pour les artistes numériques qui souhaitent gagner de l’argent grâce à leurs œuvres.

L’intérêt du NFT est qu’elle ne se limite plus aux peintures, mais que les gens l’utilisent désormais pour acheter des objets de collection numériques de toutes sortes. Par exemple, Jack Dorsey a lancé une vente aux enchères NFT sur son premier tweet, dont la valeur s’élève actuellement à 2,5 millions de dollars.

Quel est le lien entre Blockchain et NFT ?

J’ai expliqué ci-dessus que la technologie Blockchain est le socle sur lequel repose le NFT. Nous savons déjà que Blockchain est infaillible et qu’elle est massivement utilisée dans la gestion de plusieurs cryptomonnaies. Chaque transaction effectuée par NFT est inscrite dans un registre public, ce qui signifie que l’ensemble du système est très transparent. Un autre aspect de cette technologie est qu’elle crée une chaîne, ce qui signifie que tout est traçable jusqu’au créateur initial.

Une chose à noter est que vous ne pouvez acheter des NFT qu’avec des cryptomonnaies et en particulier, de l’Ethereum. Actuellement, Ethereum est le leader du marché de l’émission et de la gestion des NFT en raison de son avance précoce. Toutefois, certains services acceptent également le bitcoin pour les acheter et les vendre.

Un bref historique des NFT

Maintenant que nous avons appris à connaître le NFT en détail, découvrons comment il a été créé. Tout d’abord, la raison pour laquelle Ethereum a une longueur d’avance est que ce sont eux qui ont lancé ce projet avec leur nouveau système de blockchain NFT appelé ERC-721 en 2015. Par la suite, Ethereum a apporté ERC-1155 et a fait progresser la technologie avant que Bitcoin et Flow ne puissent les rattraper.

Dans ce qui a été la première introduction de NFT aux masses, en 2017, Ethereum a introduit un jeu blockchain appelé CryptoKitties. Dans ce jeu, les joueurs pouvaient acheter, collectionner, élever et vendre des chats virtuels en utilisant l’Ether (la cryptomonnaie d’Ethereum). À l’époque, le chat le plus vendu l’a été à 117 712 dollars, ce qui était époustouflant. Prenant exemple, Ethereum a incorporé le système NFT dans sa cryptomonnaie et maintenant ils sont en tête du marché.

Pour vous donner quelques chiffres, en 2018, NFT avait une part de marché totale de 50 millions de dollars ; en 2019, elle a atteint environ 150 millions de dollars et en 2020, le marché NFT a gonflé à un énorme 338 millions de dollars. Maintenant, avec le boom actuel, c’est à n’importe qui de deviner où le marché ira à partir de là.

Les inconvénients du NFT

Bien que j’ai évoqué les avantages du NFT, il y a quelques inconvénients majeurs que vous devez garder à l’esprit avant d’investir dans un objet de collection numérique par le biais du NFT. Tout d’abord, il faut une énorme quantité d’énergie pour générer et maintenir le système, ce qui le rend non durable et a un impact négatif sur l’écologie. C’est parce que, contrairement aux cryptomonnaies, un jeton non fongible fonctionne sur une blockchain de preuve de travail qui est moins efficace sur le plan énergétique. Pour l’anecdote, attendez-vous à ce que les prix des GPU augmentent encore dans un proche avenir en raison du minage extrême.

En dehors de cela, les critiques avertissent que NFT est une bulle, et que les personnes qui achètent un GIF étrange ou qui collectionnent un clip vidéo rare à un coût aussi élevé vont s’effondrer. Les experts affirment que les peintures et les objets de collection rares ne conservent pas leur valeur uniquement en raison de leur caractère artistique, mais aussi parce qu’il existe un public établi qui souhaite posséder et collectionner des peintures rares ou une œuvre d’art qu’aucune autre personne ne possède.

Les experts soulignent que ceux qui achètent des œuvres d’art numériques ne paient pas des sommes énormes parce qu’ils apprécient l’art. Ils veulent plutôt créer une bulle pour gagner de l’argent en la revendant à un prix plus élevé. Il convient de noter que le monde numérique ne connaît pas de pénurie d’œuvres d’art — contrairement aux chefs-d’œuvre physiques — et que les prix baisseront probablement lorsque la bulle éclatera.

Comment acheter des NFT ?

Pour acheter un NFT, il suffit de se rendre sur l’une des places de marché NFT et d’effectuer un achat. Cependant, il y a certaines choses que vous devez prendre en considération avant de faire votre premier achat de NFT.

Premièrement, vous devez vous assurer que votre portefeuille de cryptomonnaies est compatible avec les NFT. Ensuite, vous devez voir sur quelle place de marché vous souhaitez acheter, ainsi que la cryptomonnaie requise pour acheter le NFT qui vous intéresse. Par exemple, si l’Ethereum (ETH) est l’un des principaux acteurs des NFT, il existe des places de marché qui utilisent également d’autres cryptomonnaies. Assurez-vous donc d’avoir suffisamment de cette monnaie pour payer l’œuvre d’art numérique unique que vous souhaitez.

Parmi les places de marché NFT que vous pouvez consulter, citons OpenSea, Rarible, Mintable, Nifty Gateway, etc.

Comment vendre des NFT ?

Si vous êtes propriétaire d’une œuvre d’art numérique ou de tout autre contenu que vous souhaitez vendre en tant que NFT, vous pouvez également le faire sur les places de marché NFT. Bien que les détails puissent différer, il vous suffit de télécharger votre œuvre numérique, de fournir des informations sur sa création, etc. et de fixer un prix pour votre fichier numérique.

Ensuite, votre NFT peut être acheté par des personnes qui cherchent à acheter des NFT. Chaque fois que votre NFT est vendu, vous êtes payé pour votre travail. Notez toutefois que certaines places de marché facturent des frais pour l’hébergement et la vente de votre fichier numérique. Veillez donc à bien lire les petits caractères avant de choisir la place de marché sur laquelle vous souhaitez vendre votre NFT.

Comment produire un NFT ?

La fabrication de NFT est assez simple une fois que vous avez terminé la configuration initiale. La partie la plus difficile est de comprendre le reste du processus. En gros, vous aurez besoin d’un portefeuille qui peut être utilisé avec les NFT, comme MetaMask.

Une fois que vous avez créé votre porte-monnaie, vous pouvez le connecter à la plateforme sur laquelle vous souhaitez vendre votre art (comme OpenSea, Rarible, etc.). Vous pouvez alors télécharger votre œuvre d’art numérique sur la plateforme, choisir un prix et lancer une vente aux enchères.

Toutefois, les choses sont légèrement compliquées. Sur Rarible, par exemple, vous devrez payer une petite somme pour mettre votre œuvre en vente. Ensuite, vous devrez payer une somme supplémentaire pour que votre œuvre soit convertie en NFT, puis, une fois votre NFT vendu, Rarible vous facturera également une commission, ainsi qu’une somme pour le transfert de la cryptomonnaie du portefeuille de l’acheteur au vôtre.

Dans l’ensemble, la création d’un jeton non fongible est facile, mais sa vente implique un peu de travail. Veillez donc à disposer de suffisamment de temps avant de vous lancer, et ne fixez pas un prix trop bas, sinon vous risquez de perdre de l’argent en vendant vos œuvres.

Verdict : Où va le NFT ?

C’était une explication complète sur le NFT et ce qu’il signifie pour l’art numérique et les autres objets de collection numériques. Bien que la NFT ajoute une nouvelle dimension qui peut aider à vérifier l’authenticité, je pense que l’engouement actuel pour la possession d’un objet numérique à un prix exorbitant est déplacé.

C’est une technologie formidable qui peut avoir un énorme impact sur l’industrie musicale et d’autres professions créatives. Elle réduira sûrement les intermédiaires et les artistes pourront récolter les bénéfices directement auprès des consommateurs.