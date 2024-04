Meta intègre l’IA dans la recherche Instagram

Meta est en train de renforcer son utilisation des outils d’intelligence artificielle sur ses applications sociales, et son dernier projet d’IA inclut une mise à jour significative de la barre de recherche sur Instagram.

Cette innovation permet non seulement la découverte de contenu, mais aussi la possibilité de démarrer des conversations directes avec un chatbot intelligent dans les messages directs, grâce à des requêtes de recherche.

TechCrunch a révélé que certains utilisateurs d’Instagram avaient accès à cette nouvelle fonctionnalité durant le week-end. Cette barre de recherche améliorée permet aux utilisateurs d’interagir directement avec l’IA de Meta pour poser des questions ou utiliser des prompts préchargés. Outre les conversations, l’IA de Meta aide également à découvrir de nouveaux contenus sur le réseau social.

Bien que Meta ait confirmé ces tests, la société n’a pas précisé si la technologie d’IA générative était utilisée pour ces nouvelles fonctionnalités de recherche. Selon Meta, « nos expériences alimentées par l’IA générative sont en cours de développement à différentes phases et nous testons un éventail d’entre elles publiquement, mais de manière limitée ».

Instagram, la dernière tendance à l’IA

Cet ajout sur Instagram reflète une tendance plus large où les entreprises technologiques intègrent de plus en plus l’IA pour enrichir l’interaction utilisateur et personnaliser l’expérience numérique.

Avec ce pas en avant, Meta semble déterminée à intégrer profondément l’IA dans ses plateformes, transformant ainsi la manière dont les utilisateurs interagissent avec ses services.