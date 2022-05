Une nouvelle unité factice montre la taille des découpes de l’iPhone 14 Pro Max

ShrimpApplePro, qui a été le premier à signaler le nouveau design de l’iPhone 14 Pro et Pro Max, a partagé des images et une vidéo d’une unité factice imprimée en 3D de l’iPhone 14 Pro Max. Elle est vraisemblablement basée sur les spécifications qu’Apple a envoyées aux fabricants d’accessoires et nous donne une idée des changements que le nouveau modèle apportera.

Bien que nous ayons déjà vu des maquettes de la série iPhone 14, c’est la première fois que nous en voyons une avec les découpes de pilules et de trou qui remplaceront l’encoche sur les modèles Pro. Comme l’ont indiqué de récents rapports, les découpes, qui logeront la caméra frontale et la technologie Face ID, seront un peu plus grandes que ce que nous avons l’habitude de voir. Il semble qu’Apple ait seulement supprimé la zone morte entourant les éléments de l’encoche et n’ait pas rétréci les composants individuels.

Une autre chose que cette unité factice semble avoir révélée est que l’iPhone 14 Pro Max a un ratio plus élevé que le 13 Pro Max. Cela est conforme aux rapports et aux images qui avaient indiqué que le nouveau smartphone pourrait être plus haut pour s’adapter au nouveau design frontal. Apparemment, le ratio est passé de 19.5:9 à 20:9. Cela semble également expliquer pourquoi l’iPhone 14 Pro Max a des bords de forme différente.

Les images corroborent également les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 14 Pro Max aurait un capteur photo plus grand. Les dimensions auraient été augmentées pour faire de la place à une nouvelle caméra de 48 mégapixels qui remplacera le capteur principal de 12 mégapixels. C’est la raison pour laquelle le boîtier de l’iPhone 13 Pro Max ne convient pas à l’unité factice du 14 Pro Max, même si le smartphone est susceptible d’avoir la même taille d’écran de 6,7 pouces que son prédécesseur.

Bien que ce ne soit pas très clair sur les images, le smartphone pourrait avoir des bords d’écran plus fins que la variante 2021. C’est à peu près tous les changements de conception qui sont attendus.

Les modèles Pro sont également censés incruster la puce A16 Bionic plus rapide qui sera basée sur un nœud plus petit, ce qui devrait théoriquement les rendre plus rapides et plus économes en énergie.

Un retard au lancement

L’ensemble de la gamme devrait être équipé d’une meilleure caméra frontale et devrait également être en mesure d’envoyer des messages d’urgence par satellite. Ces changements pourraient en faire les meilleurs combinés de 2022. Comme vous l’avez peut — être déjà entendu, l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces serait remplacé par un modèle Max de 6,7 pouces.

On s’attendait à ce qu’Apple révèle les nouveaux smartphones en septembre, mais étant donné la situation actuelle de confinement en Chine qui a affecté le plus grand assembleur d’iPhone, un retard n’est pas à exclure.