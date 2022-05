La Forerunner 255 de Garmin fait l’objet d’une annonce dans une agence

Il est intéressant de noter qu’aucune mention n’a été faite de la Garmin Forerunner 955, la version haut de gamme de la montre pour le coureur. On s’attendait auparavant à ce qu’elle soit lancée en même temps que la Forerunner 255, mais cela pourrait ne plus être le cas.

En outre, vous pourrez également acheter soit une version standard des montres, soit une version « Music » pour un léger supplément . Les modèles classique devraient être dotés d’une connectivité Bluetooth et ANT+, tandis que les versions Music disposeront d’une connexion Wi-Fi en plus. Le prix du modèle standard Forerunner 255 sera fixé à 350 euros, tandis que le prix de la Forerunner 255 Music sera de 400 euros.

L’une des montres de sport Garmin les plus appréciées et les plus populaires est enfin en passe d’obtenir sa nouvelle itération très bientôt.