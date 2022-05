Google Traduction synchronise désormais l’historique sur tous les appareils

Google Traduction est actuellement l’un des services de traduction les plus populaires de son secteur, et ses applications mobiles sont évidemment téléchargées par millions sur iPhone et Android. Mais le plus souvent, les gens utilisent Google Traduction sur plus d’un appareil, et il est alors assez difficile d’avoir l’historique des traductions avec eux.

Imaginez que vous traduisiez des mots ou des phrases sur votre PC et que vous souhaitiez ensuite utiliser les mêmes traductions lors de vos déplacements sur vos appareils mobiles.

Le géant de la recherche basé à Mountain View sait qu’il s’agit depuis longtemps d’une lacune importante pour les utilisateurs de Google Traduction. C’est pourquoi, à partir de ce mois-ci, la société propose une prise en charge de la synchronisation pour l’ensemble de l’historique de Google Traduction. En d’autres termes, l’historique de Google Traduction peut se déplacer d’un appareil à l’autre, à condition d’utiliser un compte Google.

Il est intéressant de noter que la seule façon d’empêcher la synchronisation entre les appareils est de se déconnecter, auquel cas vous ne verrez que l’historique sur l’appareil.

« Vous pouvez enregistrer votre historique Google Traduction pour retrouver le sens des mots ou des phrases que vous traduisez. Vos traductions enregistrées sont synchronisées sur tous vos appareils. L’application Traduction synchronise votre historique entre votre appareil et le cloud. Lorsque vous êtes connecté, vos traductions sont automatiquement enregistrées dans le cloud. Vous pouvez gérer votre historique sauvegardé dans Mon activité. Important : si vous ne souhaitez pas utiliser l’historique dans le cloud dans l’application, vous devez vous déconnecter de votre compte. Une fois déconnecté, vous ne pourrez plus consulter que l’historique de l’appareil », explique Google.

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur PC, Android, iPhone et iPad, mais n’oubliez pas que vous devez être connecté avec le même compte Google sur tous les appareils où vous souhaitez que l’historique synchronisé soit disponible.

Et bien sûr, assurez-vous que vous exécutez la dernière version de l’application mobile sur votre appareil.