Le Snapdragon 8 Gen 1+ reporté à la seconde moitié de 2022

Il y a deux mois à peine, des rumeurs laissaient entendre que Qualcomm était sur le point de lancer son nouveau processeur phare Snapdragon 8 Gen 1+ en 4 nm en mai, et que les smartphones équipés de ce processeur étaient attendus pour le mois de juin, mais aujourd’hui, nous apprenons que ces plans ont été repoussés et que la nouvelle puce puissante arrivera plutôt dans la seconde moitié de l’année.

La raison de ce retard est la situation actuelle de COVID en Chine, selon la source Digital Chat Station, qui a de solides antécédents.

Comme vous l’avez peut-être entendu, la ville chinoise de Zhengzhou a été fermée à la suite de la politique chinoise du « zéro-covid ». Zhengzhou est également connue sous le nom de « iPhone City » en raison de l’usine géante Foxconn qui y produit la plupart des iPhone dans le monde.

Aujourd’hui, ces fermetures semblent affecter non seulement la production d’iPhone, mais aussi la toute dernière puce de Qualcomm.

À propos de cette nouvelle puce, la même source d’information sur le retard affirme également que Qualcomm et Lenovo entretiennent d’excellentes relations, et que le Motorola Edge 30 Ultra fabriqué par Lenovo pourrait bien être le premier smartphone à recevoir la puce Snapdragon 8 Gen 1+. Ce n’est pas surprenant, étant donné que le Motorola Edge 30 Pro a été le premier à être équipé de la puce Snadpragon 8 Gen 1.

Gardez également à l’esprit que le nom « Snapdragon 8 Gen 1+ » n’est qu’une suggestion et non un nom officiellement adopté par Qualcomm. Néanmoins, les attentes pour ce nouveau processeur sont effectivement d’une puissance « plus » : attendez-vous à voir des performances GPU plus rapides, tandis que les vitesses du CPU restent les mêmes.