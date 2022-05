Garder un œil sur les informations qui vous intéressent dans Outlook pourrait bientôt être plus facile

Dans la même veine que cette dernière mise à jour du volet des notifications, l’entreprise a aussi récemment introduit dans Outlook de nouveaux paramètres qui facilitent la gestion des notifications d’e-mails sur mobile . Disponible à la fois sur iOS et Android, ce changement devrait aider les utilisateurs à rester au top de leur travail, contribuant ainsi à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

L’entreprise a récemment révélé qu’elle ajouterait bientôt à Outlook la possibilité pour les utilisateurs de spécifier leurs heures de travail et leurs paramètres de localisation , ce qui permettra à vos collègues de travail et à d’autres personnes de savoir exactement quand ils peuvent vous joindre et, espérons-le, vous aidera à garder vos heures creuses tranquilles.

Garder un œil sur les mises à jour qui vous intéressent dans Microsoft Outlook pourrait bientôt être plus facile que jamais grâce à une nouvelle mise à niveau de la plateforme. Le service de messagerie se dote d’un nouvel emplacement central pour tous vos pings, mentions et autres mises à jour, qui permettra aux utilisateurs de ne jamais manquer un événement clé.