La dernière fuite du OnePlus Nord 2T montre le design, les spécifications et le prix

2022 est une année assez chargée pour OnePlus, la société ayant lancé pas moins de quatre smartphones au cours des cinq derniers mois. Mais, ce n’est pas fini ! Le OnePlus Nord 2 peut approcher de son premier anniversaire, mais nous sommes encore à plusieurs mois du lancement inévitable du OnePlus Nord 3. Pour attirer les clients, OnePlus travaille sur un modèle Nord 2T amélioré qui a maintenant fuité dans son intégralité. S’il est lancé, le OnePlus Nord 2T donnera naissance à une toute nouvelle sous-catégorie de la gamme Nord pour OnePlus, et en fera le premier appareil Nord à porter le nom de « T ».

Corroborant les rendus basés sur la CAO qui sont apparus il y a un mois, un listing AliExpress avec un tas de rendus officiels du OnePlus Nord 2T révèle un design plutôt intéressant qui s’articule autour d’une caméra beaucoup plus grande à l’arrière. Ce module caméra loge deux grands cercles noirs. Dans celui du haut se trouve le capteur IMX766 de Sony — c’est le même capteur photo principal que celui du fantastique OnePlus Nord 2, donc le Nord 2T devrait avoir une caméra assez performante.

Dans le cercle du bas se trouvent deux autres capteurs. Les détails à leur sujet sont rares, mais cette nouvelle fuite indique un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Ce dernier est intéressant si vous aimez la photographie en noir et blanc. Il pourrait même aider à capturer des détails supplémentaires pour les photos en couleur. Mais soyons honnêtes, OnePlus ne l’inclut que pour que le smartphone puisse être présenté comme un smartphone à trois caméras.

Deux flashs LED complètent le nouveau design de la caméra. On ne sait pas vraiment pourquoi OnePlus a opté pour cette disposition bizarre ou si elle présente un avantage notable par rapport à un seul flash LED, mais si c’est le cas, OnePlus ne manquera pas de nous le dire lors du lancement du téléphone.

Quant au reste du design du Nord 2T, il reste inchangé. Autrement dit, le smartphone devrait se vanter d’un bel écran Fluid AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz.

Le OnePlus Nord 2T pourrait coûter 399 dollars

Sous le capot, la fuite mentionne spécifiquement une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une technologie de charge rapide incroyablement rapide de 80W — le slogan est « une journée d’énergie tout en 15 minutes ». En plus de cela, la présence du chipset Dimensity 1300 de MediaTek est mentionnée. Le Nord 2 original était équipé du Dimensity 1200, ce sera donc une belle mise à niveau pour les acheteurs. De plus, comme vous pouvez vous y attendre, les réseaux 5G sont pris en charge en standard.

Attendez-vous à ce que le OnePlus Nord 2T soit annoncé plus tard ce mois-ci, potentiellement dès le 11 mai. Lors de sa sortie, la version mondiale pourrait être vendue au prix de 399 dollars avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.