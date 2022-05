Malheureusement, le Xperia 1 IV pourrait connaître une hausse de prix

Étant donné que Sony a officiellement dévoilé les Xperia 1 III et 5 III haut de gamme et le Xperia 10 III de milieu de gamme en avril 2021, la société ne nous a pas vraiment pris par surprise en programmant officiellement un événement de lancement de produit pour la semaine prochaine.

Mais un teaser semblait faire allusion à seulement un smartphone Android de nouvelle génération qui sortirait le 11 mai, et maintenant un informateur qui a eu raison sur ce type de choses plusieurs fois auparavant affirme qu’il n’y a effectivement aucun signe d’un Xperia 5 IV.

Le bon côté des choses, du moins en ce qui concerne les fans de Sony, c’est qu’un Xperia 10 IV, qui n’est pas un flagship, devrait être annoncé lors de cet événement avec un prix de 499 € en bleu, vert, violet et blanc. Ce prix ne fera certainement pas de cet appareil le milieu de gamme Android le plus abordable au monde, mais comparé au Xperia 1 IV, vraisemblablement très haut de gamme, le 10 IV devrait être considéré comme une véritable aubaine.

En effet, le successeur du Xperia 1 III, déjà extravagant, le Xperia 1 IV devrait coûter encore plus cher, peut-être à partir de 1 399 € sur le vieux continent.

