Des photos de l’emballage du casque phare Sony WH-1000XM5 sont apparues

Bien que nous ayons entendu quelques rapports concernant le prochain casque WH-1000XM5 de Sony, nous avons récemment reçu notre première fuite importante, révélant de nombreuses informations passionnantes concernant le casque de nouvelle génération. L’actuel casque haut de gamme de Sony est excellent, le WH-1000XM4, offrant l’une des meilleures annulations de bruit du marché et une alternative viable aux AirPods Max ou au Bose QC45. Cependant, étant donné qu’il est sorti en août 2020 et a presque deux ans, il doit être mis à niveau.

Et, il semble que c’est exactement ce que nous sommes sur le point d’obtenir.

Des photos de l’emballage apparent du prochain casque phare de Sony, le WH-1000XM5, ont fuité sur Reddit, suggérant que le successeur de l’excellent WH-1000XM4 pourrait être tout proche. Les images semblent confirmer le design précédemment évoqué pour le nouveau casque, qui comprend un bandeau plus fin et un nouveau connecteur avec les écouteurs gauche et droit.

Malheureusement, cette nouvelle fuite remet en question un précédent rapport de TechnikNews, qui affirmait que les écouteurs bénéficieraient d’une meilleure autonomie en cas d’utilisation de la fonction d’annulation active du bruit (ANC). L’emballage indique que le casque aura une autonomie de 30 heures, soit 10 heures de moins que les 40 heures annoncées précédemment, et la même que celle du modèle actuel, le WH-1000XM4. Il se rechargera toujours par le port USB-C et prendra environ 3,5 heures pour se charger complètement.

Selon The Walkman Blog, le chiffre de 40 heures pourrait être exact, mais représente l’autonomie de la batterie lorsque le casque est utilisé avec un codec audio plus économe en énergie (par exemple avec AAC plutôt que LDAC). À titre de référence, l’autonomie du XM4 pourrait être portée à 38 heures en cas d’écoute avec le codec SBC et avec la plupart de ses autres fonctions, comme l’ANC, désactivées.

Un lancement en août ?

Parmi les autres caractéristiques mentionnées sur l’emballage figurent la prise en charge du format 360 Reality Audio de Sony (qui était également pris en charge par le casque XM4) et la prise en charge intégrée des assistants vocaux.

On ne sait pas encore quand ces écouteurs seront officiellement annoncés ni quel sera leur prix. Pour référence, le WH-1000XM4 de Sony coûtait 379 euros lors de sa sortie en août 2020.