La nouvelle Garmin Forerunner 955 pourrait arriver sur votre poignet le mois prochain

De nouvelles rumeurs suggèrent que la prochaine Garmin Forerunner 955, la prochaine montre de triathlon haut de gamme de la société, sera lancée le 1er juin.

La nouvelle nous vient d’un utilisateur de Reddit qui prétend avoir visité une boutique de course à pied en Allemagne lorsqu’il a vu un e-mail que Garmin avait envoyé aux revendeurs. Comme le rapporte Gadgets and Wearables, le poster affirme que la Forerunner 955 devrait être lancée en même temps que la nouvelle montre de course Forerunner 255.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la Forerunner 955 figure le « Rapport matinal ». Cette fonction a été introduite l’année dernière avec le lancement de la Garmin Lily, et est également apparue sur la Vivosmart 5, mais il semble qu’elle sera bientôt disponible sur les montres haut de gamme de la société.

Le Rapport matinal est disponible dès le réveil et comprend un message d’accueil quotidien, un bref bulletin météorologique, votre score de batterie corporelle actuel, votre objectif de pas actuel, un calendrier et un suivi de la santé des femmes (s’il est activé).

Concernant la Forerunner 255, celle-ci pourrait avoir la possibilité de stocker de la musique pour les occasions où vous voulez vous entraîner sans votre smartphone, mais il semble que ce sera une option supplémentaire plutôt que quelque chose qui est inclus en standard.

Des modèles plus onéreux

Selon la fuite, le modèle de base Forerunner 255 coûtera environ 350 €, tandis que l’édition Music sera d’environ 450 €. Il s’agit d’une augmentation considérable du prix de la Forerunner 55, qui coûtait 199,99 euros lors de son lancement, et qui est désormais disponible à un prix encore plus bas chez les revendeurs tiers.

L’utilisateur de Reddit affirme que les Forerunner 255 et 955 seront dotées du même Stamina que les Garmin Fenix 7 et Epix (Gen 2), qui se met à jour en temps réel pour vous indiquer la quantité d’énergie restante pendant une course. Elles seraient également dotées d’un compteur de puissance de course, qui nécessitera un équipement supplémentaire.

Bien qu’utiles, ces deux fonctionnalités ne semblent pas suffisantes pour justifier le coût supplémentaire de la Forerunner 255.