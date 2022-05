by

Firefox 100 arrive avec de nouvelles fonctionnalités sur le bureau et mobile

18 ans après le lancement de Firefox 1.0, Mozilla a publié la version 100 de son navigateur Web multiplateforme et open source. Cette dernière version marque une étape numérique importante, mais elle n’apporte pas une quantité particulièrement importante de changements ou de nouvelles fonctionnalités. Cependant, il y a quelques nouveautés.

Tout d’abord, le lecteur vidéo image dans l’image (PiP) de Firefox prend désormais en charge les légendes et les sous-titres lorsque vous regardez des vidéos de YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Courseray, Twitter et tout autre site prenant en charge le format WebVTT (Web Video Text Tracks Format).

Pour l’utiliser, il suffit de lancer le navigateur sur un ordinateur Windows, Mac ou Linux, puis de naviguer jusqu’à une page contenant une vidéo que vous souhaitez lire, d’appuyer sur Lecture, d’activer les sous-titres ou les légendes, et d’appuyer sur l’icône d’image dans l’image pour faire apparaître la vidéo afin que vous puissiez continuer à la regarder tout en naviguant sur d’autres pages Web ou en interagissant avec d’autres applications. Du moins, c’est ainsi que cela est censé fonctionner.

Parmi les autres changements apportés à Firefox 100, citons la prise en charge de la vérification orthographique dans plusieurs langues, la prise en charge de la lecture vidéo HDR sur les Mac exécutant macOS 11 ou une version ultérieure, le décodage accéléré au niveau matériel des vidéos AV1 sur les PC Windows équipés de GPU pris en charge, ainsi que quelques mises à jour pour les navigateurs mobiles de la société.

Des nouveautés sur Android

Firefox pour Android dispose d’un nouvel affichage de l’historique « sans encombrement » qui regroupe les éléments connexes dans des dossiers et supprime les sites en double. Il est également possible d’effectuer des recherches dans l’historique. Cette fonctionnalité sera également disponible cette semaine sur Firefox pour iOS.

Une nouvelle expérience d’onglets sans encombrement place également les onglets récents dans votre barre d’onglets, et tout onglet ouvert que vous n’avez pas visité au cours des 14 derniers jours passe à un « état inactif » dans la barre d’onglets. Ils sont toujours disponibles si vous les recherchez, mais ils ne prennent plus autant de place sur l’écran principal.

Firefox pour Android prend également en charge le mode HTTPS uniquement comme mesure de sécurité facultative.

L’une des rares alternatives à Chromium

Bien que Firefox ait vu sa part de marché plonger ces dernières années, il reste l’une des rares alternatives développées en parallèle à Google Chrome et à ses cousins basés sur Chromium, notamment Microsoft Edge, Brave, Opera et Vivaldi, ainsi qu’à des cousins plus éloignés comme le navigateur Web Safari d’Apple (qui utilise le moteur de rendu WebKit, que Google a forké pour son propre usage il y a des années).

Vous pouvez en savoir plus sur Firefox 100 en lisant l’annonce sur le blog de Mozilla, un article sur la nouvelle prise en charge des sous-titres et des légendes dans les images et les notes de mise à jour de Firefox 100.

Firefox 100 peut être téléchargé dès maintenant, pour les ordinateurs de bureau directement depuis Mozilla, et dans les boutiques d’applications pour iPhone et Android.