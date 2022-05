1Password 8 pour Mac sort de la version bêta et inclut une fonctionnalité très demandée

Après 9 mois en version bêta, une nouvelle refonte et de nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter à une version preview déjà bien remplie. En effet, 1Password 8 pour Mac est passé de la version bêta à la version publique ce mardi, apportant un nouveau design plus moderne et un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au populaire gestionnaire de mots de passe. Mais, il y a une chose dans l’application qui pourrait changer la donne pour les utilisateurs de Mac : une nouvelle fonction de remplissage automatique universel.

Comme l’a souligné le cofondateur Dave Teare, la productivité a été le principal facteur de motivation des changements. La grande nouveauté est « Remplissage automatique universel », qui, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs de remplir automatiquement les mots de passe dans les applications Mac comme Zoom ou l’App Store d’Apple.

Auparavant, comme avec la plupart des gestionnaires de mots de passe, tout était assez transparent dans le navigateur : vous chargez la page Web, cliquez sur l’icône et votre mot de passe est rempli. Mais si vous êtes dans une application native, vous deviez ouvrir votre gestionnaire de mots de passe, rechercher le compte, puis copier et coller vos informations dans l’application.

Elle fonctionne également sur les invites de commande Mac comme Terminal et les mots de passe d’authentification à deux facteurs à usage unique. Et pour rendre les choses encore plus rapides, 1Password associe par raccourci « Remplissage automatique universel » aux touches ⌘\.

En plus de la fonction de remplissage automatique, vous trouverez l’accès rapide, une barre de recherche flottante qui vous permettra de rechercher rapidement un mot de passe ou des données dans votre compte 1Password chaque fois que vous en aurez besoin. De plus, l’application de bureau n’a pas besoin d’être ouverte.

Une refonte utilisateur

Pour la refonte de l’interface utilisateur, 1Password a utilisé la nouvelle conception Knox pour créer une interface utilisateur détaillée, mais simple. Les nouvelles icônes permettent de localiser facilement ce que vous cherchez. De nouveaux indicateurs vous indiquent qui a accès aux fichiers dans un coffre-fort et qui y a accès s’ils sont déplacés ailleurs.

1Password a également augmenté le niveau de sécurité pour protéger les nouvelles fonctions de facilité d’accès. Le tableau de bord de la Tour de Garde a été redessiné pour un look plus simple qui est facile à évaluer si vous avez quelques mots de passe faibles dans votre catalogue. Auparavant, le tableau de bord avait un aspect plus encombré avec des détails un peu entassés dans un petit espace.

Pour ceux qui veulent une couche supplémentaire de sécurité, 1Password a lancé les Outils pour les développeurs en mars 2022. Il s’agit d’un ensemble de fonctionnalités qui permettent aux développeurs de créer et de gérer facilement des flux de travail sans compromettre la sécurité.