1Password 8 sur Mac se dote d’un nouveau design et d’un accès anticipé

1Password est une populaire application de mot de passe parmi les utilisateurs d’Apple depuis des années. L’application vous permet non seulement de stocker des mots de passe et de créer des mots de passe uniques et sécurisés, mais aussi de définir des codes de vérification en deux étapes et de stocker d’autres documents importants tels que des codes PIN, etc. Plus de trois ans après l’arrivée de 1Password 7, la version 8 sortira dans le courant de l’année, mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre, il existe un accès anticipé. Tout le monde peut s’inscrire, mais il y a quelques points à garder à l’esprit.

L’un des plus grands changements est que 1Password 8 pour Mac nécessite que vous ayez un compte 1Password. À partir de cette version, votre coffre-fort numérique ne peut plus être synchronisé avec iCloud ou Dropbox. Vous aurez donc besoin d’un abonnement payant pour utiliser la nouvelle version. Selon David Teare, l’un des fondateurs, le partage des coffres-forts et des mots de passe depuis vos propres comptes 1Password est beaucoup plus facile. C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne prend plus en charge la synchronisation par des services tiers.

Les utilisateurs avec une licence 1Password obtiennent une réduction sur les comptes 1Password payants. Vous pouvez alors bénéficier d’une réduction de 50 % sur les trois premières années. Un compte 1Password coûte 2,99 euros par mois. Si vous prévoyez de tester la version 8 avant sa sortie officielle, il est important de créer d’abord un compte 1Password (si vous n’en avez pas déjà un) et de l’ajouter à votre application 1Password actuelle.

Le nouveau design vous donne la possibilité de filtrer par catégorie en haut de la page. Selon la société, il est ainsi beaucoup plus facile de trouver immédiatement ce que l’on cherche. La barre sur le côté ne contient plus que vos coffres-forts et vos données sauvegardées.

L’application indique également plus clairement quels sont les coffres privés et ceux qui sont partagés. La fonction de recherche a également été améliorée avec une nouvelle option de recherche rapide, qui vous donne des résultats au fur et à mesure que vous tapez avec un menu déroulant.

De multiples fonctionnalités clés

La fonction Tour de guet offre également davantage d’options. Cette fonction permet de surveiller les mots de passe susceptibles d’apparaître dans des violations de données et de mettre en garde contre les mots de passe simples ou réutilisés. La nouvelle page d’aperçu offre un moyen facile de voir comment se porte votre coffre-fort.

Les autres améliorations de 1Password 8 pour Mac comprennent une mise à jour plus facile des données, un nouveau générateur de mots de passe et l’ajout plus facile de pièces jointes. La création de nouveaux comptes est également beaucoup plus facile grâce à une version mise à jour de 1Password dans le navigateur.

Les instructions sur la façon d’utiliser 1Password 8 pour Mac peuvent être trouvées sur cette page. La version finale est attendue dans le courant de l’année. La société travaille également sur de nouvelles versions pour iPhone, iPad et Android.